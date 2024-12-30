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黃澎孝練「孝」話》台灣要亂多久？看國民黨自掘墳墓速度！

葉元之：台灣還要亂多久？ 要看國民黨自掘墳墓的速度而定！
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2024/12/30 11:47

◎ 黃澎孝

國民黨自從掌握了立法院的多數席位後，充份將國會多數決的民主機制，發揮到了極致，不但破壞了政黨協商慣例，甚至於連程序正義、社會觀感或公民意見都棄之不顧，一再暴衝的結果，不但激發了青鳥運動，更引發了公民社會發起罷免運動的「罷團」強烈反彈。

國民黨亂政，全台各地發起罷免藍營立委運動，首當其衝的，是新北板橋選出的立委葉元之，在他50生日當天，「罷團」送上第一階段罷免提議書連署過關的「禮物」。（資料照）國民黨亂政，全台各地發起罷免藍營立委運動，首當其衝的，是新北板橋選出的立委葉元之，在他50生日當天，「罷團」送上第一階段罷免提議書連署過關的「禮物」。（資料照）

首當其衝的，是新北板橋選出的立委葉元之。這位以2293票「險勝」上位的國民黨新科立委，在他50生日當天，「罷團」送上第一階段罷免提議書連署過關的「禮物」，讓備感壓力的葉元之，不禁感嘆；「台灣還要繼續亂多久？」

其實，葉元之的「大哉問」，正好說中了關心台灣政局的公民社會以及眾多人民的心聲：國民黨到底還要在立法院亂台多久？

誠然，國民黨在立法院藉著掌控多數席次所創下的「立法範例」，就算是合乎國會所謂「多數決」的遊戲規則，但是，看在沒有政治野心、沒有特定立場，純粹只是愛台灣的有識之士眼中，國民黨這種種擴張立法權、侵害行政、司法、監察權，以及恣意刪除重大國防預算，阻礙總預算審查，破壞財政收入劃分原則等等，或違憲或明顯窒礙難行的法案或作為，才是當今台灣的最大亂源。

事實上，不論是新北的葉元之，或是同樣遭到「罷團」鎖定的台中市立委黃健豪、羅廷瑋和廖偉翔當他們遵循「黨意」或匍伏在黨鞭傅崐萁役使下，共同在立法院充當國民黨的打手或舉手部隊時，當然就得接受公民社會的檢驗，甚至於民意的再考驗。因此，各地公民團體組成的「罷團」，對他們進行的罷免行動，也只能怪他們自己咎由自取了！

遵循「黨意」在立法院充當國民黨的打手或舉手部隊的立委，各地公民團體組成的「罷團」，對他們進行的罷免行動，也只能怪他們自己咎由自取了。圖為台中市3個罷免團體在市民廣場設攤連署罷免3位市區立委。（罷免團體志工提供）遵循「黨意」在立法院充當國民黨的打手或舉手部隊的立委，各地公民團體組成的「罷團」，對他們進行的罷免行動，也只能怪他們自己咎由自取了。圖為台中市3個罷免團體在市民廣場設攤連署罷免3位市區立委。（罷免團體志工提供）

綜觀當今台灣各黨在國會的立委席次，最終還是由民意所形成的選票選出來的。換言之，就算這屆的立法院，國民黨聯手民眾黨和二席無黨籍立委，而形成在國會的多數，但正如俗話所說：「民意如流水」，不論這次「罷團」的罷免成效如何，一晃眼，立委的改選也就不遠了，尤其在民眾黨崩解的形勢下，下一屆的立法院，國民黨還能掌握多數席次嗎？

事實上，以藍營公然勾結中國，在立法院行使職權時，種種亂台、禍台甚至賣台的行為，其實就是在自掘墳墓。

所謂「水能載舟 ，亦能覆舟」，當倒行逆施的國民黨，被台灣人民徹底唾棄，而翻舟沉溺後，台灣的民主就會「撥亂反正」，健康成長了！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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