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自由開講》草包立委與草包軍閥

2024/10/23 10:30

◎愚工

1934年2月17日，時任軍事委員會委員長蔣介石在江西南昌發起「新生活運動」，教導人民禮義廉恥，不要隨地吐痰、不要隨地扔垃圾，走路靠右邊…。隨後一位草包軍閥提出質疑，「委員長的主張我都贊成，可是委員長要大家都靠右邊走，那麼左邊誰走？」這種草包問題，一時成為笑談。

豈料，當年有草包軍閥，今日有草包立委徐巧芯及廖偉翔

2024年3月23日，國民黨籍立委廖偉翔針對台中市府「天選之肉」事件，痛批中央未善盡職責、對不起良心。廖偉翔質疑，「抽驗3%不能證明其餘97%沒問題…」。行政院長陳建仁指出，同一批豬、同樣飼料和屠宰場，如果一群豬吃了瘦肉精，只有一隻豬的某部分驗出來才太奇怪，並怒斥：「食安是科學，你講的是政治！」眾所周知，一般的食安檢查就是抽樣，做百分之百不符合科學和統計學。而「3%沒問題就代表全部沒問題，這是科學」

國民黨立委廖偉翔。（資料照）國民黨立委廖偉翔。（資料照）

除了廖偉翔草包，國民黨籍立委徐巧芯亦有同樣症頭

2024年10月17日，國民黨立委徐巧芯質疑，中科院進口的大批量過氯酸銨含磷量過高，中科院院長李世強中將回應，「委員，我直接很簡單回答，過氯酸銨是個強烈氧化劑，如果過氯酸銨碰到磷，馬上就爆炸了。怎麼可能過氯酸銨裡面含磷呢？」豈料，徐巧芯不死心又問，正常的話，鈣跟磷比例應該多少？

李世強又笑一下說，「委員，我再強調一遍，過氯酸銨碰到磷，它就直接爆炸了」。徐巧芯堪稱冥頑不靈的草包。

國民黨立委徐巧芯。（資料照）國民黨立委徐巧芯。（資料照）

當年的草包軍閥充斥制約了國民黨政府的綜合競爭力；今日的草包立委充斥制約了立法院的問政品質，令人痛心疾首。

（作者為商）

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