自由開講》「尖叫雞」政治新功能！巧芯蜜獾立院「咬人不留齒痕」！

◎張天泰

「尖叫雞」政治新功能發現！「尖叫雞」在台灣流行是因為長相滑稽，又能發出逗趣聲音，惡搞性質受到許多人的喜愛。不過在台灣越來越多人會把其創意運用在生活上，例如先前有人在車庫後方掛了一排「尖叫雞」，因為怕倒車去「A到」，再根據媒體報導現在又有網友發現，有人家的門口掛著一隻「尖叫雞」，並表示「這是門鈴」，直到2024年7月8日台灣立院衝突事件，發現政治新功能。

事情是這樣子，立法院內政委員會在7月8日續審《公職人員選舉罷免法》修正草案，藍綠黨團一早甲級動員，雙方立委再次衝突；過程中，「金門女戰神」藍營立委陳玉珍前去與綠營女立委們疑為了簽到爆發衝突。民進黨立委「萬老師」郭昱晴原在主席台前，之後拿著尖叫雞也來到簽到處，萬老師狂按尖叫雞，沒想到此舉激怒陳，陳抓狂在拉扯間把郭手臂暴力抓傷。

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立委郭昱晴（萬老師）（右）狂按尖叫雞抗議，沒想到此舉激怒藍委陳玉珍（左），陳抓狂在拉扯間把郭手臂暴力抓傷。（圖擷取自立委黃捷臉書粉絲專頁）

圖為綠營立委郭昱晴手腕被藍委陳玉珍抓破皮的照片。（圖擷取自郭昱晴臉書粉絲專頁）

而萬老師之所以使用「尖叫雞」道具，有其歷史緣由，源自於5月立法院進行表決大戰時，陳玉珍時常高分貝打斷綠委喊口號，後續綠營立委使用尖叫雞按壓時的高亢叫聲來「反制」陳玉珍，只要陳大喊，綠委就會按壓尖叫雞。而在6月25號，立院民進黨團舉行記者會時，陳闖入民進黨團新聞發布室鬧場，在這期期間民進黨團副幹事長林楚茵也以「尖叫雞」回應陳玉珍。

同一時間，國民黨立委徐巧芯更張大嘴巴咬了民進黨立委賴惠員的手肘。但巧芯蜜獾在臉書提到「如果咬人，一定有齒痕，請問賴惠員，齒痕在哪？」直到巧芯蜜獾張口咬人影片曝光。

筆者記得小時候看台語布袋戲有一個人物叫「風之痕」，他武學高超練習劍術已達「風過留痕」境界，但巧芯蜜獾「咬人不留齒痕」的境界，更勝一籌！行文到此，台灣立院野蠻暴力歪風必須立即遏止！立法院應立即修訂法律，未來如果有立法委員在立法院公然進行暴力犯罪（含咬人），處以半年禁止進入立院、立委薪水減半、強制此立委參加反暴力社會服務、以及不能繼續參選的相關罰則，以遏止此立院野蠻暴力歪風！

圖為藍委徐巧芯（中）張大嘴巴咬了民進黨立委賴惠員（右下）的手肘。（圖擷取自立委沈伯洋臉書粉絲專頁/三立新聞畫面）

最後，中國國民黨正提案要沒收台灣人民罷免權、這才是台灣全民要關注的政治議程焦點，台灣人民勿被立院議會暴力轉移注意力！

（作者為政治工作者）

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