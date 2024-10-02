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自由開講》從柯文哲金流風波 看台灣政黨「黨營事業」的灰色地帶

2024/10/02 09:30

◎二弄

當前台灣政治圈，風波不斷，民眾黨主席柯文哲除陷入京華城弊案遭押外，另一樁政治獻金案猶如一場煙霧瀰漫的政治風暴，驚濤駭浪連綿不絕。

日前，時任柯文哲競選總幹事黃珊珊舉行了查帳記者會，原本是想平息各界的質疑，沒想到卻未能消除疑雲，反而引來更大的反彈。特別是柯陣營內部的昔日志工、網紅大媽老司機朱蕙蓉，在社群平台上公開發文，對木可公關公司的金流操作提出嚴厲的質疑。那麼，政黨究竟能否這樣經營所謂的「黨營事業」呢？

根據朱蕙蓉的說法，當初她以志工的身分加入柯文哲競選總部，從一開始就感覺木可公關公司的運作方式有些不妥。在她的描述中，木可商店設立在競選總部的顯眼位置，卻特別強調志工不得參與商品銷售與政治獻金的處理。從一開始沒有發票、沒有電子支付工具，到後來有了二聯式發票與刷卡機，這些金流的操作方式，無不讓人懷疑是否暗藏玄機。

黃珊珊在記者會上指出，木可公司與競選總部之間有著緊密的合作關係，並且強調所有相關財務事務由時任財務長李文宗負責。然而，這樣的說法並未打消外界的疑慮，反而更引發了對木可公關公司與柯文哲陣營之間關係的猜測。根據媒體報導，木可公關公司在運作過程中，曾經接手大量的現金捐款，並且部分捐款人並未索取收據，這樣的情況是否符合政治獻金法規？這不禁讓人懷疑，民眾黨是否在打擦邊球，利用法律漏洞來規避相關監管。

事實上，根據台灣的《政治獻金法》，任何政黨或候選人在接受政治獻金時，都必須遵循明確的法律規範。這些規範包括捐款的上限、收據的開立、資金的流向記錄等。如果有任何違規行為，無論是故意隱瞞還是疏忽大意，都將面臨嚴重的法律後果。然而，在木可公關公司與柯文哲陣營的操作過程中，卻存在諸多模糊地帶，這不僅使人懷疑是否有故意規避監管的行為，也讓人擔憂這樣的運作方式是否會成為台灣政治中的潛規則。

從更宏觀的角度來看，木可公關公司與柯文哲競選總部之間的關係，正是台灣政治中「黨營事業」現象的縮影。所謂「黨營事業」，指的是政黨或政治人物透過成立公司或機構，來操作與選舉相關的事務，這些公司或機構往往表面上是獨立運作，實際上卻與政黨或候選人有著千絲萬縷的聯繫。這樣的模式不僅讓政治獻金的流向更加複雜，也使得監管機構難以追查資金的最終去向。

根據統計數據顯示，台灣主要政黨在選舉期間的政治獻金收入，往往會集中在少數幾家與其關係密切的公司或機構名下。例如，某知名公關公司在去年大選期間，承接了多家政黨的競選宣傳業務，短短數月內收入暴增數倍。而這樣的情況並非個例，早在數年前，某大黨就曾因其黨營企業涉嫌利用捐款洗錢而被調查。然而，類似的事件並未引起足夠的重視，反而在台灣政治中成為一種默許的現象。

當然，台灣的選舉制度和政治獻金法並非毫無漏洞。在現行制度下，政黨和候選人可以通過各種方式來模糊資金的流向，利用第三方公司來處理敏感的金流問題就是其中之一。這不僅讓選舉變得更加黑箱操作，也讓選民失去了對政治的信任。正如木可公關公司的案例所揭示的那樣，當一家公司與政黨之間的界限變得模糊時，監管機構往往難以追查其實際的運作方式，這使得政治獻金的透明度大打折扣。

根據調查報告顯示，台灣的政治獻金透明度指數在全球範圍內排名並不理想。根據Transparency International的數據，台灣在2022年的政治透明度指數中僅得到了中等偏下的評分，這與許多先進國家相比，還有很大的提升空間。尤其在政治獻金的監管方面，台灣的法律制度仍然存在不少漏洞，這些漏洞往往被政黨和候選人利用，來達到自身的目的。

最後，我們不得不思考這樣一個問題：當政黨和政治人物為了選舉勝利，不惜採用種種手段來規避法律監管時，他們是否還值得選民的信任？柯文哲的金流風波只是冰山一角，它暴露出來的，不僅僅是民眾黨內部的管理問題，更是台灣政治文化中長期存在的深層次問題。

柯文哲的金流風波只是冰山一角，它暴露出來的，不僅僅是民眾黨內部的管理問題，更是台灣政治文化中長期存在的深層次問題。（資料照）柯文哲的金流風波只是冰山一角，它暴露出來的，不僅僅是民眾黨內部的管理問題，更是台灣政治文化中長期存在的深層次問題。（資料照）

當政黨和政治人物一再挑戰選民的底線，將「黨營事業」作為籌碼，這不僅是對選舉制度的挑戰，更是對選民智慧的侮辱。正如老司機朱蕙蓉所指出的，當一個政黨開始變得不透明，當選民無法再相信他們的領袖時，整個政治體制也就開始走向腐化與崩壞。只有當政黨回歸誠信與透明，才能贏得選民的真正支持，也才能讓台灣的民主制度健康發展。

（作者從商）

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