竹市電玩集團行賄 抄出2億 沒收12億

竹市議會秘書彭學雷等17人起訴

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市議會秘書彭學雷、新竹市警局秘書宋瑞展等官警涉嫌收賄，包庇荃冠賭博集團非法經營賭博電玩案，新竹地檢署昨偵結全案，將彭學雷、宋瑞展、集團金主劉震華等十七名被告提起公訴，建請法院對宋、劉兩人從重量刑；檢調在集團成員家中查扣現金二億，合併集團歷年不法獲利十億共十二億餘元犯罪所得，檢方則聲請沒收。

竹市警局秘書宋瑞展續押 免職

其中在押的宋瑞展昨移審後遭裁定續押。新竹市警局指出，已將宋記兩大過免職報請警政署核定。

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新竹地檢署表示，檢察官葉子誠指揮台北市調查處偵辦此案歷時三年蒐證破獲。荃冠賭博集團負責人劉震華涉嫌行賄宋瑞展、退休員警彭學雷、陸秋煌、阮豐進等人涉犯貪污治罪條例的違背職務收受賄賂罪。

檢方調查，劉震華等人取得竹市府核發的電子遊戲場營業級別證，惟因疫情影響一度暫停營業，至二○二一年十月五日始逐步有條件開放，為吸引顧客來店消費，共同經營「荃冠集團」旗下的荃冠電子遊戲場等六間電子遊戲場業（現均已歇業）。

劉震華為了讓上述電子遊戲場順利經營，二○二一年十月間起招募宋瑞展及退休員警陸秋煌等人擔任股東共同參與經營，並每月按各場營收分配紅利。

檢方表示，劉震華為免賭博遭查緝，特別製作行賄各警界單位的分配表，每月給付「公關費」，打點轄區內的各派出所、督察科、行政科等單位。劉震華透過宋瑞展事先掌握市警局規劃查緝賭博的專案排程，預先因應而規避查緝，每月以微信通訊軟體聯繫宋瑞展，再駕車至宋住處或指定地點交付三十八萬元。迄查獲日止，宋瑞展收受劉震華交付三十一個月賄款，合計一一七八萬元。

彭學雷妻負責電玩稽查排班

檢方查出，彭學雷除了被劉震華招募擔任股東共同參與經營電子遊藝場，每月按營收分配紅利外，劉認應拉攏新竹市政府聯合稽查小組成員，以避免遭稽查、取締時被查獲經營賭博性電玩，因知悉彭妻孫女擔任竹市產發處工商科職員，負責稽查排班業務，遂透過彭向孫女打探稽查電子遊戲場訊息。

檢方請法官審酌宋瑞展身為警職人員，卻淪為賭博業者之「旗手」，從中獲取每月數十萬元賄賂，應從重量刑，以正官箴，並儆效尤。

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