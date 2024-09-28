自由開講》教師節 老師需要的究竟是什麼？

◎劉國維

又到了一年一度的教師節，不可免俗的各縣市教育主管機關紛紛辦理表揚活動，或是致贈給每一位老師們小禮品，作為教師節的賀禮及一份心意，但是不論是學前教育到高等教育，身為教育工作者，心中想要的真的只是這一張獎狀或是禮卷嗎？

不論是否還有教師節，老師們每天的工作除了教學以外，更多的是要處理大大小小的行政工作，有著開不完的會議，晚上還必須與家長不斷的聯繫與進行觀念的溝通。

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但是不論是學前教育到高等教育，身為教育工作者，心中想要的真的只是這一張獎狀或是禮卷嗎？示意圖。（資料照）

或許有人會說︰這就是現今教育的現況，身為老師本就應該承擔這些責任，但是家長們可能不會知道，學校必須召開交通安全委員會、午餐推行委員會、各種職工考核會議、學生健康促進會議，試問老師具備這些專業嗎？甚至在大學的新生訓練上，校長還要提醒大學新鮮人注意言行及生活常規，真的符應了大學高中化、高中國中化、國中小學化。

不斷加重的行政業務量及各種填報系統……

而也由於這些不斷加重的行政業務量及各種填報系統，如校舍系統、校安通報系統、學生學籍系統、教師人力系統、學生健康資料系統、關懷e起來等等多如牛毛的系統遲遲無法統整，老師真正花在備課的時間能有多少，其實大家心知肚明，就連大專院校的教授想讓學生多看點書，寫個期中報告，都會被學生在社群網站上說老師要求太多，報告字數太多，這門課以後不要選。

當然用功的學生還是所在多有，只是當老師面對這一群學生及家長時，只是將自己原本的熱情逐漸內耗掉，變成不求有功，但求無過。

今天教師節 希望教育首長到學校擔任教學與行政工作

又是一年的教師節，如果我們可以讓教育機關首長到各級學校實際擔任教學與行政工作，只要一天就好，讓首長們了解到目前身為老師的壓力，或許才能夠重新喚起老師們的熱情，而不只是行禮如儀，跟老師們合影留念。老師們要的真的不多，只要家長能與教師同心，學生願意學習，相信每一位老師都會竭盡所能地將自己畢生所學傳授給下一代的。

（作者為教育工作者）

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