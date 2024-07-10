自由開講》台灣網民已組織罷免王鴻薇！藍委卻還在政治鬥爭！

◎張天泰

還記得「農農」吳怡農嗎？

後悔沒選「陸軍特戰出身」的吳怡農擔任立委，用正確防身術教育把立法院惡意當摔角場的國民黨立委嗎？

近日立法院內政委員會，出現民進黨立委林楚茵遭到國民黨立委王鴻薇打巴掌，導致下巴流血的合理化議會暴力亂象。王鴻薇行為引起眾怒，已有網友在社群平台上設立「罷免王鴻薇粉專」並招募志工，準備長期作戰。

請繼續往下閱讀...

近來藍營立委王鴻薇行為引發眾怒，現已現網友在社群平台上設立「罷免王鴻薇粉專」並招募志工，準備長期作戰。（翻攝山除薇害—罷免王鴻薇臉書粉專）

時間過得很快，立委任期已經過了半年，佔據立院多數的國民黨立委們，究竟做了什麼？任期剛開始，便提出違反憲法、擴張自己權力的調查權法案，又要修改黨產條例，讓國民黨附隨組織不用還錢於民；離島建設要直接引進中資，不需經過審查；又要實質上廢除憲法法庭不能做成違憲決議，侵害司法權；現在害怕被人民罷免，還要把罷免門檻的難度提高，讓國民黨可以直接適用，請問，這對於台灣經濟民生有什麼幫助？面對台灣近在眼前的各種挑戰，例如高房價壓迫、少子化危機、育兒環境、經濟發展、能源政策與教育政策，請問提出了那些振興台灣經濟民生、完善台灣社會安全網的政策法案？

筆者很早為文〈巧芯不要在國會吹笛子胡鬧了 一起關注台灣貧窮犯罪議題〉，直接點出台灣這個國家正面對貧窮犯罪陷入惡性循環的嚴重社會問題，現在台灣仍有貧窮而犯罪沒得選的社會弱勢族群，靠低收補助過活的人被困在安全與環境皆不佳的困窘爛屋；沒有房子無法自立，卻有多個孩子的貧困勞工夫妻，其親職教育失去功能產生貧窮階級再製的多重困境；曾經擔任公務員、護理人員、曾經呼風喚雨的大老闆，被迫在街上成為遊民街友。上述經濟問題也和台灣社會安全網息息相關，但國民黨巧芯立委講不聽，持續在立法院展演咬人不留齒痕的胡鬧特技！

且筆者已推出〈低收入門檻高卻排除貧窮者 凸顯社會安全網政策的破洞〉、〈每月有15000元基本收入？ 談台灣全民基本收入政策倡議〉、〈面對經濟難關央行必須在「居住正義」有所作為〉、〈勞工無法透過教育進行社會流動？談台灣勞工遇到的歧視挑戰〉、〈先顧好居住正義台灣抗通膨政策才會順利〉等經濟與教育政策、社會安全網倡議和議題解法，但立法院的立委諸公們卻忙著打架咬人，吸引媒體作業績，請問有真正關心台灣人民的真實生活嗎？有讓這個國家向上提升使全民生活品質更好嗎？

現在台灣已進入大罷免時代，台灣人民需團結合力行使公民權，罷免只會政治鬥爭，不管民生疾苦，特別是投入政治鬥爭活動比福國利民法案多的國民黨立委！

半年後「農農」吳怡農該你上場了！

（作者為政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法