自由廣場》放不放颱風假？ 請依法決策！

◎ 蔡田

「山陀兒」颱風來勢洶洶，依預測路徑，全台都在警戒範圍，而民眾最關注的，除了颱風動態、菜價飆漲，就屬放颱風假，有人甚至到市長信箱留言敲碗、懇求，迫不及待，令人啼笑皆非。

雖然多數人盼著放颱風假，但並非人人如此，昨天就有一位網友在PTT貼文說「我其實沒很想放颱風假」，他說，除非雨勢真的很大，不然自己並不想放颱風假，因為放假一個人在家也沒事可做，結果引發不少共鳴，可見放颱風假並非一面倒的想法。

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民眾並非都想放颱風假，手握放颱風假決策權的縣市長，可能也左右為難，因風雨難測，決策稍有差池，民怨反彈可是比颱風還恐怖千百倍！

如何解決此一長期難題？筆者建議縣市長就依「法」決策，除此之外，不要有個人私念，別想用放假討好民眾；也不要受縣市民各種說法所影響，颱風期間不妨暫時關閉臉書：一切依法，該怎麼辦，就怎麼辦！

颱風假的放假標準，在「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定得很清楚，颱風平均風力達七級以上，或陣風達十級以上時，以及降雨量達各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時，一旦達標就可宣布放假，否則就不能放假，各縣市齊一標準，民眾再怎麼說，也不要逾越法令規定，就不致產生「過多的期待」，久而久之，依法行政深入民心，縣市長就不必「左右為難」。

當然，「依法決策」的原則下，依然保持「權宜變通」彈性，例如讓各區或各校可依所在區域的實際狀況，有權做出不同判斷，決定區級或校級是否停班停課，如此分工，可讓停班停課的決策更貼近在地特殊需求，減少民怨。

有關颱風假，筆者另有兩項建議，第一、宣布停班停課地區的戲院、KTV和百貨公司，員工一律比照外送員停止服務，才不致「一國兩制」；第二、未來也應考慮，颱風假事後是否應該補班補上課，以減少民眾「僥倖」、「佔便宜」的心理。

每逢颱風來襲，大家最關注常非防颱工作，而是放不放颱風假，這實在不是健康的現象，呼籲握有決策權的縣市長，別再鄉愿，不用左右為難，一切「依法行政」，參考氣象預報，達標就放假，否則就算聲浪再大，也不要討好屈從。大家要搞清楚，颱風假並非法定假日，全世界除了台灣，別國並無颱風假，民眾不應盲目要求，首長也不可理盲濫情，否則順了姑心失嫂意，反而淪為裡外不是人的豬八戒！

（作者是國小退休教師）

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