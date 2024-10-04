自由開講》北台上班族爽放颱風假 日薪與兼職工作者喊苦

◎大市民

身為住在板橋的新北市民，放了二天颱風假，以前的我可能會很開心，年紀愈長，看的事情愈多，思考的角度愈廣，對於這種無風無雨的颱風假，心裡覺得莫名心虛。不知做出荒謬決策的北北基三位首長，有沒有對人民對社會感到一絲絲的愧疚！

北北基桃等北部縣市2日放颱風假，引起爭議。圖為北市2日下午開始出現陣陣風雨，南西商圈仍有不少放颱風假的民眾逛街消費。（記者廖振輝攝）

北北基未達放假標準 連放2天不心虛？

如果以領月薪、颱風假也有支薪的辦公室上班族而言，當然白放二天假只有一個爽字可言。但大家可有想到，也有不少人颱風假是不支薪的。有些日薪、兼職工作者更是有做才有薪水，連放二天也就減少二天薪資。

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此外，大家有想過學生們的受教權嗎，一直放假，學校教學進度落後，之後只能上快點才能上完，更苦了學習程度較差的學生。

更苦的是就醫的病人 放假得重掛號

更麻煩的是苦等就醫的病人，可能早掛好號並大老遠奔波北上看病，這一放二天假，會不會拖到更嚴重了？

以10/2星期二而言，北北基的風雨預測資料根本也沒達到放假標準，不知首長們是基於何種「專業」考量，在周二許多地方都還出太陽的狀況竟放假。

說白了大家都知道現在的政治人物都為選票不敢不放，有哪位首長真能絕對尊重專業預測，做出「違反」多數民意的事？

也請大家想想，一天放假一時爽，卻也是犧牲了許多人的權益，民粹政治人物做的決定，後果是整個社會要一起承擔的。

（作者為接案自由工作者）

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