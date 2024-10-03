林修民 半導體看天下》剪掉有線電視線與閉關鎖國的區別

最近有位立法委員在直播中邀請粉絲通通申請第四台線剪掉，其表示：「每個月花500塊看XX要幹嘛，看他的YouTube(YT)不用半毛錢。」該立委的科技程度不知道還停留在幾十年前

◎林修民



最近有位立法委員在直播中邀請粉絲通通申請第四台線剪掉，其表示：「每個月花500塊看XX要幹嘛，看他的YouTube（YT）不用半毛錢。」該立委的科技程度不知道還停留在幾十年前，其實現在第四台用戶已經連連下降，根據NCC的統計，今（2024）年第一季有線電視戶數已經連續26季（約6年）下降，而且剪線潮可能還有加速趨勢。有線電視早就不是人們觸及外界資訊的重要管道。

根據NCC的統計，今（2024）年第一季有線電視戶數已經連續26季（約6年）下降，而且剪線潮可能還有加速。（資料照）



數位轉型-第四台目前兼家用網路

由於家用網路的普及，使得類似上述這類立委一樣的網紅成為受益者。在20年前，受限於家用網路頻寬不足，一般上網還是以文字為主，但到了光纖到府（FTTH）技術的慢慢加速，家用網路有足夠的頻寬承載影片流量，使的上述網紅立委或是自媒體人成為這類新興科技的受益者。

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隨著Netflix、Disney+等線上平台興起，台灣人逐漸改變收視習慣。（路透社）

而傳統在第四台上架的頻道業者，如三立、民視或是TVBS等，早就因應這股數位轉型的潮流，紛紛把自己的新聞頻道，或是重點的節目放到網路（YT）上面了，節目業者早就不用理會第四台能否上架的威脅，甚至還有很多媒體人脫離傳統電視台節目，決定在YT上做自媒體。能否在第四台上架，其實真的一點都不重要。

而傳統的第四台電視因應上述數位轉型的方法，就是憑藉著其有類似電信家用網路的實體終端佈線切入家用網路市場，第四台來與家用上網的Cable modem共用同軸電纜的實體線路。如果不是有上述的上網優勢，第四台的剪線潮恐怕還不只如此。而按該立委那通通剪掉線的說法，很可能會把粉絲觀看自己YT影片機會也剪掉。

5G 新應用 – 固網無線接取（FWA）

另外，拜新科技傳輸速度如5G速度越來越快，現在的情況很有可能是連剪線都沒辦法阻止粉絲接觸外面的資訊，因為現在利用FWA技術，在家中可能連一條線都沒有，因為跟手機一樣透過無線電波與基地台連結，就可以看到傳統在第四台上架的節目頻道。

FWA在人口密度相當高，最後一哩實體佈線觸及率很高的台灣可能沒那麼流行，但在地廣人稀的加拿大或是美國卻是相當紅的應用。

鎖國與開放的兩種心態

「矇上眼睛就以為看不見，摀上耳朵就以為聽不到」，這句歌詞是台灣歌手在1989年6月4日天安門事件後，為了聲援民主自由所做的歌曲其中一句歌詞。不只可以應用在最近的現代反共產黨的獨裁恐怖，把時間拉遠到快200年前的清末時代，當時清帝國與日本德川幕府也遇過一樣的情況。

當時外來異族統治的清朝政府還不是最防外國資訊滲入的一群，最防的反而是號稱漢人為主的太平天國。當時打著未來天國的名號吸引粉絲加入，其中領袖以耶穌的弟弟、或是教主自居。其反對外國與清朝簽訂的條約，最後搞得連閉關鎖國的清軍都跟外國軍隊合作一起消滅太平天國。

而同時期的日本，在一群對國家有熱誠的有志之士如坂本龍馬、長州維新五傑等努力之下，就連本來主張攘夷的伊藤博文眼見自己國家在物質文化落後差距如此巨大後，都改變為全面西化，如海綿一樣全面吸收外國資訊文化，最後完成明治維新，日本從此一躍成為先進國家，故不管是國家或是個人、全面只看一種甚至一個人（教主或是老師）的聲音絕非進步的行為。



（作者為科技專欄作家）

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