林修民 半導體看天下》從川普槍擊案 看自由與奴役世界的差異

相較於台美日領導人常常處於被民眾暗殺的狀態，我們基本上很少看到極權恐怖陣營如中國、蘇俄或是北韓有領導人在公開場合被民眾暗殺的狀況，因為在這些極權恐怖國家，民眾毫無人權自由可言...

◎林修民

美國前總統川普在2024年7月13日下午在賓州進行總統選舉造勢時，數聲槍響，其中一發還劃過他右耳上方，瞬間川普前總統血流右半面，特勤局立刻一擁而上並開火擊斃了槍手，據悉、該槍手為賓州本地才20歲的年輕人，犯案動機正由美國聯邦調查局偵辦中，這起槍擊案除了造成川普前總統受傷外，還造成現場川普支持者的死傷，此案立即震撼國際。

美國前總統川普在2024年7月13日進行總統選舉造勢時，遭到槍擊，所幸槍口餘生。圖為川普在美國國旗前陣臂鼓舞民眾。（美聯社檔案照）

2022年7月 前日相遭民眾槍擊殺身亡

無獨有偶、約莫兩年前的現在- 2022年7月，卸任不久的日本前首相安倍晉三也被民眾槍擊，但不幸的是，這位川普前總統的好朋友沒有這樣的幸運能逃過暗殺，不只美國、日本，20年前的台灣同樣也經歷過總統候選人陳水扁前總統選前遭到槍擊，台美日的選民似乎都遇過類似的狀況。

請繼續往下閱讀...

2022年7月，卸任不久的日本前首相安倍晉三遭民眾槍擊身亡。圖為警察制伏兇嫌。（路透檔案照）

而美國總統和前總統被槍擊也不是史上第一次，從快200年前的林肯前總統被暗殺身亡開始算，已經有很多次不管成功或是失敗的暗殺，而日本民主自由時間沒有美國發展長，但從日本明治維新確認內閣制以來，就有7位首相死於暗殺，如果算暗殺成功的密度、日本首相甚至還高於美國總統，台灣在1996年總統民選以後才確定民主制度，實施民主時間較美日甚短，故只有319槍擊案一件。

看來身處民主自由陣營不約而同都遇過這種暴力狀況，在人類生活本來就會遇到利益相衝突的狀況，只要是動物就會有搶地盤爭利益的情況，這是人性、也是天性。而人類之所以跟其他動物發展出不一樣的文化，就是人類具有理性，懂得發展和進步，特別在文藝復興、啟蒙運動後發展出民主自由政治，用數人頭取代打破人頭，民主自由政治有很多缺點，但目前沒有更好的辦法可以取代。

相較於台美日領導人常常處於被民眾暗殺的狀態，我們基本上很少看到極權恐怖陣營如中國、蘇俄或是北韓有領導人在公開場合被民眾暗殺的狀況，因為在這些極權恐怖國家，民眾毫無人權自由可言，任何陌生人根本不可能在眼睛直視的距離內看到領導人，領導人完全不須爭取普羅大眾的支持，所以根本不可能發生上述台美日總統（候選人）在公開場合被暗殺的狀況。

極權恐怖的國家 領導人不會有公開的暗殺

在極權恐怖的國家中，唯一會發生領導人換人的狀況除了領導者自然病故，由於不可能有陌生人靠近機會，故不會有公開的暗殺，那剩下唯一可能就是政變。故這些極權恐怖統治的領導人不可信他身邊的親信，尤其是掌握槍桿子的軍隊、特務、公安系統，都必須不斷地清洗，從中共建政毛澤東清算林彪到最近習近平換掉國防部長，他們不會相信除了妻子子女以外的任何人。

而這些極權恐怖的領導人之所以可以安枕無憂，不用懼怕類似民主自由世界領導人在外面被公開暗殺的原因、就是在極權恐怖國家當中，密集的監控制度-類似歐威爾1984底下老大哥正看著你，所有國民的一舉一動都被密集監視，在中國、你帶一隻小熊維尼都不可能靠近習近平10公里以內的地方，更不用說帶一隻狙擊槍。

透過半導體資通訊 中共監控全民保護習核心

而扮演監控全民保護習核心的腳色，從過去還要靠人工費力的工作外，最近幾十年透過半導體資通訊的幫助，無角落全面監視人民生活已經從歐威爾書中的預言落實到真正的生活，這也是美國之所以要封殺生產關鍵基礎建設基地台的華為、提供半導體的中芯以及生產監控設備的海康威視的原因。

民主自由國家不可能像上述極權恐怖國家為了領導人的安全全面犧牲人民的自由人權，在美國甚至還認為人民擁有槍枝的自由，故保護民主自由國家領導人人身安全成了當國國家安全相關負責人極大的壓力，面對公開的暗殺就是想成為民主自由國家領導人必須承擔的宿命，而處在民主自由的我們，更應該珍惜這得來不易的成果。

（作者為科技專欄作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法