林修民 半導體看天下》代表台灣的Computex在全球資通訊界重要性 創史上新高

輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長季辛格、高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Amon）以及安謀（ARM）執行長哈斯（Haas）來台.... 筆者關注台北國際電腦展20多年以來，的確從來沒看過世界上這麼多資通訊半導體的執行長齊聚台北。

◎林修民

台北國際電腦展（Computex）創立以來，2024年是全球CEO同時來台參展最多的一次。圖為英特爾（Intel）執行長季辛格 。（資料照）

2024年台北國際電腦展（Computex）順利落幕，此次展覽邀請到輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長季辛格、高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Amon）以及安謀（ARM）執行長哈斯（Haas）來台，主辦單位表示這是Computex創立以來CEO同時來台參展最多的一次，此言不假。

筆者關注台北國際電腦展20多年以來，的確從來沒看過世界上這麼多資通訊半導體的執行長來參加，就連2000年以前那個台灣靠著跟著Wintel（微軟+英特爾）吃香喝辣的PC黃金年代也不曾見過這種大陣仗，以前頂多派個副總來台演說而已，很少有執行長會特地飛來台灣而且也不會有像今年這麼多重要的資通訊半導體業者同時聚集在台灣。

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台灣國際電腦展也曾失落過

不要看台北國際電腦展現在走路有風，由於台北國際電腦展為台灣資通訊半導體業的化身，十多年前也曾經遇到轉型困難的議題。當時台灣因為在行動裝置的主流手機熱潮，不管是傳統手機（Feature Phone）或是智慧手機（Smart Phone）皆無跟上世界潮流，加上中國加入WTO後大舉吸引外資與不重視智慧財產權生產山寨機，台灣資通訊與半導體廠商曾經一度不知何去何從，當時台北國際電腦主辦單位外貿協會也曾經一度傷透腦筋研究如何轉型。

上述狀況特別以馬英九執政末期2015/2016年最為糟糕，當時台灣資通訊半導體相關股價低到現在無法想像，台積電只有150左右、DRAM華亞科被賣給美光，連當時的中國紫光也來台灣嗆聲要買台灣的半導體供應鏈。曾經談好要買封測廠商，並要求要入股聯發科與台積電，並威脅台灣政府如果不開放中資入股台灣半導體，就要禁止台灣半導體產品進入中國。

台北國際電腦展（Computex）創立以來，2024年是全球CEO同時來台參展最多的一次。圖為超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（中右）到技嘉攤位參訪 。（中央社資料照）

而時隔8年，台灣在全球資通訊產業的影響力已經今非昔比，台北國際電腦展因此水漲船高，可能一般非業界外人不一定了解原因，但從黃仁勳在今年國際電腦展展期中相關的言行，大家可以了解到這個轉變最大的功臣首推台積電。除台積電外，筆者認為還有兩個原因推動把台灣資通訊供應鏈推上歷史新高，分別就是台灣有AI完整供應鏈與摩爾定律拆分全球資通訊業界兩項。

還有兩個原因推動把台灣資通訊供應鏈推上歷史新高，分別就是台灣有AI完整供應鏈與摩爾定律拆分全球資通訊業界兩項。（中央社資料照）

根據資策會（MIC）研究顯示，去年AI伺服器產值已經到了全球伺服器總產值的一半，而台灣伺服器產業的出貨原本即佔全球伺服器的80%以上，其中AI伺服器的生產組裝代工更高達90%以上。也難怪上述眾多執行長需要來台北國際電腦展亮相，並加強與供應鏈的合作關係。

除了伺服器之外，台灣過去亦享有電腦王國的美名，在個人電腦方面，筆記型電腦、主機板、顯示卡台灣的全球市佔率皆為世界第一，未來的AI個人電腦（含筆電）不管是Nvidia, AMD, Intel, ARM 等上述CEO主力衝刺的產品項目，故他們一起來鞏固台灣供應鏈的關係一點都不意外。

自由與奴隸的兩個世界 催生台灣為自由世界資通訊產品的中央工廠

除了AI外，另一個造成眾多全球資通訊半導體重量執行長來台參加Computex的原因就是摩爾定律的發展將全球資通訊界分為自由與奴隸的兩個陣營。台灣在全球自由世界中具有最完整的供應鏈環境，許多跟台灣分享相同自由民主價值的夥伴不信任另一個極權恐怖陣營製造與隱私生活相關的資通訊產品，故紛紛強調與台灣的關係。

筆者關注台北國際電腦展20多年以來，今年特別走路有風。圖為黃仁勳掀旋風。（資料照）

在上週剛落幕的MWC 上海展會 2024如果拿來跟Computex 2024相較就可以了解現今自由台灣與極權中國的差距，MWC上海展會理論上主辦單位還不是中國廠商，而是來自歐洲的GSMA。但因為MWC上海展會焦點還是放在中國市場，原則上參展程度可視為現在全球資通訊廠商對中國市場的試水溫動作。

而主打行動通訊本質也與Computex 2024同時強調AI的MWC上海2024，在行動通訊領域重量業者高通與安謀雖然也有參展，但卻遠不及過去以PC見長的Computex有執行長親自參加。MWC上海2024清一色都是中國本土業者參加為主，由於兩者舉辦的時間接近，台灣與中國在全球重量業者眼中孰輕孰重，從他們派出參展的層級一目了然。

（作者為科技專欄作家）

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