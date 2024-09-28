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自由開講》鐵鷹蒼穹捍領空，給空軍的一封信

2024/09/28 11:30

◎守護自由的老鷹

站上西太平洋的第一防線，台灣空軍的三型主力戰機，雖然武力不是最強，但絕對是西太平洋不可忽視的空中武力，堪稱東亞最強大的雷達偵測能力，堅強的戰機團隊，堅實的後勤維修保養，讓台灣的戰鷹們每個都能順利出勤，平安回家

守護著台海領空，維持區域和平，近年來中國的騷擾頻頻，空軍強網雷達室的管制官，時刻盯著雷達上的光點，當有不正常的光點出現，他就要馬上下指示給空軍反應，因為每延遲一秒鐘，就可能讓敵人佔得先機，空軍的強網系統，藉由引入數位化設備和改進通信機制來提升性能，這些改進使得強網系統在數位化和通信能力上大幅提升，顯著增強了其在現代戰場中的指揮與控制效能。並在1996年台海危機中首次接受了實戰考驗。因為有效，持續的守護的我們的領空，

雖然三型戰機，各自未來面臨升級或退役的問題，但在我們優秀後勤的保養下，每台戰鷹都能準時出勤，隨時保護我們的領空，我們沒有強大的F15，也沒有超高武藝的F22，但我們有靈活刁鑽的F16，能5分鐘快速起飛的IDF， 能高空高速飛行的幻象兩千，綜合起來，這戰力並不輸東亞各國的空中戰力，甚至加入新升級的F16Ｖ後，更有抗衡中國殲20能力，所以台灣空防不弱，台灣是東亞之眼的鷹巢，更是東亞的民主燈塔，目前台灣幻象有50多架，IDF有130多架，有人擔心未來會全部除役，其戰力缺口可能時程上趕不及補上，事實上空軍都有陸續以延壽跟研發，陸續規劃未來的空軍發展，讓我們台灣的空防持續強大。

加上，未來若改用F-16V替代的前提下，其實也是明智之舉，因為未來10~20年都還會繼續操作F16V，會讓我們空軍的後勤維保大幅簡化，但戰力反而因新的F16V而大幅提升，全新的66架F16V則是全新生產的，它基於原F16的架構，但納入電傳飛控系統（FBW），以及5代機的航空電子、雷達、光學偵測器、電戰預警設備，還有更強力的發動機，這使得F-16V有著更強的推力、運動性能，以及載彈量，可以執行空中優勢任務，也能發動更全面的地面打擊。

圖為我國F16-V戰機。（資料照）圖為我國F16-V戰機。（資料照）

然而後續幻象跟IDF這180架的戰力要維持在哪一種水準，， 要如何作好安排？比如Link16要不要裝？哪一個機種適合繼續投資修改升級，電戰能力要不要提升，還是維持現狀到除役？ADF的研發因為保密不能多談，但空軍跟中科院都有在進行研發，我們的腳步沒有停，只是用步步為營的態度，讓國家的戰力持續變強

突破，是必要的，但也要考量自己的實力，如果技術不行，就是外購，外購能讓我們學到自己摸不透的思維，鈍化而不自知的心態，會讓我們固步自封，

我們不必用全部自製來綁死自己，建議未來都學美軍的模組化設計，要升級要改裝，直接更換模組即可，也可以給供應商更好的規範空間，一旦標準形成，以後自然做任何改裝都很快，即使是海軍跟陸軍也一樣

珍惜自己的羽毛，該努力的努力研發，該合作的忠實合作，期待中科院跟軍方能有美好的合作關係，有些事，中科院有中科院的難處，軍方有軍方的考量，但在合作之前，合作備忘錄，跟細節過程應詳實記錄，才不會各說各話，成功的合作果實才是我們要的，請省略那些風言風雨，讓我們攜手向前進，邁向空軍未來的新維度。

（作者為保全，業餘作家

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