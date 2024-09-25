林修民 半導體看天下》你知道你的手機在做甚麼嗎?

2024年9月17日黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器發生集體爆炸，隔日又發生對講機集體爆炸，兩起爆炸案總共造成超過39人死亡，約3000人受傷，震撼國際，這起案例讓世人了解到你的手機在做甚麼，你真的知道嗎?

◎林修民

2024年9月17日黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器發生集體爆炸，隔日又發生對講機集體爆炸，兩起爆炸案總共造成超過39人死亡，約3000人受傷，震撼國際，這起案例讓世人了解到你的手機在做甚麼，你真的知道嗎?

黎巴嫩發生對講機爆炸，造成多人傷亡。圖為黎巴嫩人將電池取下後拿著對講機。（法新社）

其實不只手機，嚴格說、應稱之為個人行動裝置（包含手機、呼叫器、對講機、平板電腦，筆電等），隨身攜帶的資通訊產品都屬於此類，這也是筆者之前出版著作取名為個人行動裝置的原因，只是連筆者也沒想到，在台灣幾乎絕跡的呼叫器也能拿來當武器。

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黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器發生集體爆炸，隔日又發生對講機集體爆炸，兩起爆炸案總共造成超過39人死亡，約3000人受傷。（路透）

個人行動裝置 晶片功能越強大資料就越多

個人行動裝置裡，至少包含計算、儲存與通訊晶片功能，晶片功能越強大的個人行動裝置（例如手機）掌握使用者的資料就越多（至少跟呼叫器相比而言），但即便是功能最少的呼叫器光是隨身攜帶這個特性，就給對你不友善的敵人機會，至少炸你綽綽有餘。

由於世界上許多地緣政治的衝突，科技特別是半導體晶片成了兵家必爭之地。以本案而言，真主黨忌憚以色列身為科技強國的特色，以色列不但有Intel的CPU設計部門，許多以色列當地科技產業也是了國際大廠併購的對象，例如Mobileye 被intel 併購，Altair被SONY併購，故以色列的科技實力絕對足夠讓他的敵人警惕。正因如此，真主黨不敢使用主流科技產品有其考量。

紐時︰兩起爆炸案幕後至少兩家空殼公司

根據紐約時報報導，這起呼叫器與對講機爆炸案幕後指使者至少成立兩家空殼公司，就是為了Made in Taiwan/Japan這個Mark印在會爆炸的呼叫器上，順利讓真主黨幹部使用，很顯然Taiwan/Japan不在真主黨的不友善國家中，這個案例讓世人瞭解，個人行動裝置絕不可使用來自對自己國家不友善甚至有敵意的國家，對黎巴嫩真主黨最有敵意的國家是以色列，但台灣呢? 對台灣而言，全世界當中誰是對台灣最有敵意的國家?

2015/2016年那時中國前紫光董事長趙偉國來台高調宣稱要入股台積電和聯發科。（路透檔案照）

2015/2016年那時中國前紫光董事長趙偉國來台高調宣稱要入股台積電和聯發科，並也與台灣封測廠達成協議。當時整個台灣環境並不如現在，除了自由時報以外，在所有的公開資訊中，幾乎所有媒體、產業與官方都一面倒贊成，除了筆者與奇遊團（由成大李忠憲、張順志，台大林宗男與交大林盈達教授、許美華等產學先進成立）等極少數反對以外。

當時台灣社會對我們極不友善，覺得我們是妨礙兩岸資通訊、半導體合作的絆腳石，阻礙台灣產業競爭力發展，事實上、如果真正懂半導體與資通訊產品對人類重要性，以及了解中國軍民融合產業特性，是根本不可能贊成此類猶如ISIS要入股美國高通，或是北韓某公司要入股韓國三星之類的合作案。

世界工廠 有不是中國製造的手機嗎?

很不幸的，答案幾乎是否定的。由於美國從尼克森、季辛吉過去的錯誤，延續到2000年讓中國加入世界貿易組織，目前中國已經成了世界工廠，幾乎所有的手機都是中國工廠製造，除了少數品牌機種在東南亞與印度生產以外。

既然事情已經發生，消費者如果擔心自己的手機會偷偷私下做一些你沒有要它做的事，最好是選來自人權法治國家的品牌以及負責組裝的代工廠，例如我國、美國與日本的手機品牌，以及我國的手機代工製造廠，因為雖然製造工廠在中國，但手機組裝的過程還是全程在品牌商與代工廠全程監督下，這是目前最安心的做法。

也因為從美中科技與貿易戰開始以來，美國等自由世界慢慢體會到不只個人行動裝置終端甚至包含關鍵基礎設施（基地台或是碼頭起重機）由來自恐怖集權國家製造的風險，由川普前總統的國務卿龐培歐開始了乾淨網路計畫，就是要防止類似真主黨的呼叫器爆炸案在自由法治社會出現。

目前許多外資原先在中國的資通訊代工廠已經紛紛撤出中國，包含開始有印度製造的iPhone，SONY也關掉原先在中國的智慧手機製造工廠，開始移至泰國，這些改變是為了彌補50年前的錯誤，雖然有點晚，但畢竟有改還是比沒改好。



（作者為科技專欄作家）

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