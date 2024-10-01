黃澎孝練「孝」話》慶賀 中國「國慶節」與「台灣獨立」75週年⋯⋯

拜中國之賜，「台灣獨立」的事實，竟與中華人民共和國「同庚」，如今已整整獨立75週年了！真是喜大普奔，兩岸同慶，可喜可賀啊⋯⋯。

◎黃澎孝

今天10月1日，是中華人民共和國建國75週年的「國慶節」。同時，也是台灣獨立75週年的紀念日。

今天10月1日，是中華人民共和國建國75週年的「國慶節」。圖為近千名學生在昨日香港慶祝國慶75週年活動中高唱愛國歌曲。（路透）

為什麼中國的「國慶節」，會成為「台灣獨立」的紀念日呢？

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這就要特別感謝中華人民共和國的「兩院三部門」（註）於2024年5月26日聯合印發的《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（俗稱「反台獨22條」）

該「意見」明確律定「台獨」的罪名分別為「分裂國家罪」與「煽動分裂國家罪」。

北京當局國台辦、國安部等機構共同發布《懲治臺獨22條意見》。（中央社資料照）

至於，何謂「分裂國家罪」與「煽動分裂國家罪」呢？簡單的講，就是「破壞國家統一」，或煽動「分裂國家、破壞國家統一的行為」之謂也。

我們姑且拋開拗口的法律用語，直接用白話來說個清楚，講個明白吧！

所謂的「破壞國家統一」，就是指1949年10月1日中華人民共和國建國後，不願投降歸順「新中國」，甚至在台灣打著中華民國旗號，自立綱常。

姑不論中華民國是否與中華人民共和國互爭中國的「正統」？抑或是退而主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。看在老共眼裡，通通都是所謂「破壞國家統一」的台獨罪行。

換言之，任何主張或實行「台灣自行其是」、「唯我獨尊」的都是中國所謂的「台獨分裂」行為。

因此，按照中國這套以「破壞國家統一」來定罪「台獨」的邏輯推理，台灣自1949年10月1日中華人民共和國建國之後，75年來始終頑拒「統一」，一直獨立於中華人民共和國之外的這種情形，就是頑固堅持「台灣獨立」的具體表現。

更令傳統台獨主張者至深銘感的是，中華人民共和國之消滅「中華民國」堪稱不遺餘力。

不但在中華民國首都南京的「十朝歷史文化園 」中，為中華民國立下（1912~1949）的墓碑。

1971年，還透過聯合國大會「2758號決議」，將「中華民國」再度活埋於聯合國的故紙堆中。

中國隨後在國際上樹立起沒有妥協餘地「一中原則」，就是不讓「中華民國」有絲毫露臉機會。這就讓台灣數十年來，名正言順地以Taiwan 行走天下。其結果，如今世人普知有「臺灣」，而罕知有中華民國。

換言之，拜中國之賜，「台灣獨立」的事實，竟與中華人民共和國「同庚」，如今已整整獨立75週年了！真是喜大普奔，兩岸同慶，可喜可賀啊⋯⋯。

註：「兩院三部門」的「兩院」是指中華人民共和國的「最高人民法院」和「最高人民檢察院」。

所謂「三部門」則係指「公安部」、「國家安全部」及「司法部」。以上統稱為「兩院三部門」。



（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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