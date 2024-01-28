自由廣場》網紅的流量、民防的破口

◎ 張經偉

近幾年，由於共軍武力恫嚇，台人的國防、民防關注明顯上升。心理學家榎本博明的《暴走社會》、演化生物學家賈德·戴蒙的《動盪》等著作，都指出：沉溺於網路筆戰，容易使人變得更自我、更排他。於是可知：一連串的網紅爭議（Cheap、博恩、愛莉莎莎、Toyz、超派人生、賀瓏…），不論是否存心惹議以衝流量，他們激起眾人上網唇槍舌劍，對台灣的國防、民防只怕是潛在危機。

一個前車之鑑正是韓戰：金日成的抗日游擊隊，連日殖當局都推翻不了，何以面對美國支持的南韓，卻能一度長驅直入？一大要因正是：韓戰爆發前，南方已嚴重內亂。美國扶持的大韓民國，成員多為日治時期的親日朝鮮人（像朴正熙就畢業於滿洲國軍校），許多以往抗日的朝鮮人，因而視「大韓民國」為殖民遺毒（惟親日轉為親美），遂對美、韓兩軍發動游擊戰。南方內部的相互仇視、火拼，使金日成的南征如入無人之境。

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民防不是為了哪一政黨，甚至不必然是為了哪一個國家，而是為了「活下去」、對抗各種可能致死的潛在危機。且看超派與Toyz兩造網紅的長期敵對，終演變為頭破血流、殺人未遂的官司，即知網紅們的惹議是如何站在「活下去」的對立面。一旦這般敵對意識充斥全台，只怕怒火燎原、血流成河、重蹈韓戰之覆轍！

民防專家田村忠嗣在《都市生存手冊》中有云：「最強的防身術是不與人結怨」，但願惹議的流量適可而止，各位莫再以手中的自媒體仿效之，以免導致民防、心防甚至國防的破口、造成你我個人「活下去」的危急存亡之秋。

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

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