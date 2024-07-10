林修民 半導體看天下》不是只要免關稅和有資本 就可以當第二個台積電

柯文哲日前談論到台灣科技政策與產業，其中有許多關於台積電甚至整個半導體資通訊產業中的嚴重錯誤

◎林修民



台灣民眾黨主席柯文哲日前在其釋出中的影片談論到台灣科技政策與產業，其中有許多關於台積電甚至整個半導體資通訊產業中的嚴重錯誤，由於過去幾年中國對台積電或是半導體產業有許多認知作戰，削弱國際上對台灣半導體產業的認識，故如果不及時出來澄清，將會導致更多的疑台疑美論產生，對台灣產業或是國安相當危險。

民眾黨主席柯文哲談論到台灣科技政策與產業，其中有許多關於台積電甚至整個半導體資通訊產業中的嚴重錯誤。（資料照）

傳遞半導體資通訊產業錯誤訊息 相當危險

柯主席表示台積電成功原因之一就是免稅，也在影片中表示WTO有很奇怪的規定，會取消資通訊半導體的關稅!事實上柯主席談到的免稅就是資訊科技協定（Information Technology Agreement/ITA），而這個協定最早是在1996年在新加坡由29個WTO會員國以部長會員發起，到了2011年已經高達79國加入，並在2016年延伸至ITAII。發起的主要原因是為了加速資通訊半導體的普及以造福所有人類，多國一起同意免除半導體資通訊的關稅，此協定並不是只是為了台灣，遑論獨厚台積電一家公司。

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台積電處自由世界的中心，近年常招極權恐怖陣營散佈美國要掏空台積電、變美積電、美國要毀滅台積電等等不實言論。（路透檔案照）

簡單而言，大家買的Apple產品，不管是iPhone或是Macbook Air都是免關稅，就是得力於ITA協定，這與台積電會不會成功一點關係也沒有。再舉一個例子，同樣與柯主席力捧由習近平指示的兩岸一家親的武漢弘芯，生產的產品不但同樣享有ITA的免關稅優惠，甚至也具有柯主席認為的巨大資本優勢，因為其還號稱訂購了中國第一台EUV微影機，但最後卻以解散破產結束，故免稅和有資本設備從來就不是會不會成功的因素。

柯主席影片中對台積電或是半導體產業成功另一個天大的誤解就是認為台積電資本設備自動化，顧用的人不多，對創造就業機會幫助甚少。在柯主席的眼中，大概台積電就是買買機台，反正自動化之後，產品就會自己生出來。事實上，整個半導體分為三個部分，除了剛剛提到的設備製程外，另外還有元件與系統電路。以台積電而言，除了系統電路屬於客戶領域著墨較少外，元件開發如下一代埃米時代的CFET就是台積電目前招募全力發展的項目。

另外，除了傳統邏輯製程外，台積電還發展新世代記憶體如MRAM,RRAM等，而這些都需要大量頂尖優秀人才，就算退回原來設備模組製程，台積電在自動化的研發也是居於領先地位，今年Computex 2024期間魏哲家董事長向Nvidia黃仁勳創辦人開玩笑說道:我賣給你的晶片才幾百美元，結果我買回你的AI加速卡卻要幾萬美元，足證明台積電採用最新的AI技術發展其工廠優化過程。

上面台積電所發展的項目也不是甚麼秘密，台積電需要什麼人才或是資格都可以在其官方網站查詢到，甚至104人力銀行也可以搜尋的到。其中所需的人才項目接近百種，故台積電帶動的台灣整體科技發展，絕非柯主席眼中只要買買設備自動化後就會自己產出如iPhone A系列處理器，而是台積電擁有獨步全球的技術，而這正是其之所以可以領先世界的獨門秘方。

擁大量頂尖優秀人才 台積電帶動台灣整體科技發展

由於摩爾定律的發展將整個世界分為自由與奴隸兩個陣營，台積電由於身處自由世界的中心，過去幾年常常招到極權恐怖陣營散佈美國要掏空台積電、台積電要變美積電、美國要毀滅台積電等等不實言論，柯主席於台灣總統的意圖也從不隱藏，故對於台積電等台灣半導體產業的發言還是宜再三跟幕僚確認，以免中了中國對台灣的認知作戰。



（作者為科技專欄作家）

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