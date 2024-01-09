自由廣場》選對的人，讓台灣走上對的路

◎ 林逸民

自美中貿易戰、俄烏戰爭、以哈戰爭連續下來，國際上原本只是隱隱約約的兩大陣營逐漸壁壘分明，模糊地帶消失，原本想要在俄烏、美中之間遊走的以色列，在以哈戰爭後發現，俄中緊緊的與哈瑪斯抱成一團，以色列只有選擇站穩美國一方，根本沒有模糊的空間。

國際上對這樣的情勢演變有相當熱烈的討論，或比擬為新冷戰態勢，但許多國際友人大惑不解—身為舞台正中央的台灣，卻是歌舞昇平，對這樣的國際局勢似乎一點都不關心，有人向國際友人自嘲的打趣—這是因為我們還不曉得十三日投票以後我們站在兩大國際陣營的哪一邊。

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誠然如此，這次總統大選，三組候選人，正好代表台灣在國際兩大陣營之間的三種路線—民進黨候選人賴清德蕭美琴，代表走正道，穩穩站在美國為首的民主自由人權的普世價值陣營，與英澳印呼應，和日韓菲越緊緊相繫；國民黨侯友宜趙少康，則高舉中國路線，將與俄國、北韓、伊朗、哈瑪斯、葉門胡塞民兵成為同路人；第三勢力的柯文哲吳欣盈，則代表投機路線，想在兩大陣營之中遊走。

從俄烏戰爭中可以發現，歐美陣營只不過把淘汰武器給予烏克蘭使用，F十六都還沒上場，烏軍對俄軍的交換比，就已經達到驚人的一比三，最高時甚至一比十，完全顯露出美俄之間軍事科技的世代差距，只能仿造俄國軍武的中國就更不用說了。至於北韓，連支援俄國的砲彈都有大量裝藥缺陷導致無法引爆或是彈道大幅偏離。

美英加紐澳「五眼聯盟」、美日印澳「四方安全對話」，以及日韓台菲連線的第一島鏈防線，台灣身處這樣的防衛結構中，穩如泰山。相反的，若台灣叛離美國陣營，改加入中俄朝陣營，地理上就成為「出頭鳥」，會是美國印太聯盟聯軍第一個打擊的對象。該站哪邊，一目瞭然。

不僅國防戰略上的考量，美中貿易戰以來，美國一步步封鎖對中國的關鍵進出口，導致中國製造業哀鴻遍野，大量勞工無用武之地，春節提早返鄉，甚至一放三個月，青年失業率高到不敢公布，中國成為極少數疫後經濟不但沒有復甦，反而嚴重故障的國家。

台積電為首的半導體產業，不僅關鍵設備科技仰賴美國，主要客戶也是美國企業，若是台灣鎖在中國，勢必也會遭美國制裁，斷絕美國科技供應，失去獲利豐厚的美國貿易，只能淪落與中國一起窮哈哈的下場。

至於投機遊走路線，以色列已經示範給我們看—此路不通。在這個關鍵時刻，真的是如同賴清德、民進黨的主張「選對的人，走對的路」，讓台灣走向正確的方向，站穩正確的陣營，國家與人民才有未來。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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