李忠憲的思考》有關代工

TSMC 的毛利率有多少？ 這個全世界最重要的公司之一，美國、歐洲和日本都要求它去設廠！

◎李忠憲

TSMC 的毛利率有多少？ 這個全世界最重要的公司之一，美國、歐洲和日本都要求它去設廠！

（彭博檔案照）

我在去年一月的時候寫了一篇文章叫做「生存與發展」，這段文章的重點如下：

台灣半導體的產業是天時、地利、人和才能夠有今天，而且付出很多的代價，台灣的工程師絕大部分都非常刻苦耐勞，穿著所謂的兔子裝或是太空衣，在無塵室裡面工作，是為了保護晶圓，能夠最大化產品的良率。

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兔子裝跟太空人的太空衣的作用完全相反，太空衣是為了要保護自己、防止宇宙各種有害的射線，並且提供氧氣。我說台灣的工程師做得到的，日本的工程師，美國的工程師很難做到。

以前我在德國的指導教授跟我聊天的時候說：台灣人做這些資通訊、計算機產業，德國人真的很難想像，這種低毛利率、快速淘汰的產業，德國人是做不來，他們要發明一次可以賺很久，很高門檻的產業沒有人可以輕易進入，像汽車、化工等等。

台灣就是在這樣一無所有的環境之下，慢慢往上成長，半導體晶圓先進製程的公司只有台積電、三星和Intel，但在成熟製程上面仍然可以繼續發揚光大在各種產品進化使用的只有台積電。

蓋一座賭場只要幾億美金，蓋一間晶圓廠要幾百億美金，賭場基本上可以存在幾十年都不會改變，但先進製程晶圓廠能夠撐個10年就已經很不錯，而且全世界只有台積電能夠一直不斷地繼續利用由先進製程淘汰下來的成熟製程。

我記得我跟我的指導教授說：這是台灣沒有辦法的選擇，要先求生存，才能求發展。

我看全世界也只有台灣能夠在這種巨額投資、高速淘汰的半導體產業，發光發熱成為世界第一。

求生存之後，才能夠求發展。台積電已經是我的指導教授講那種高毛利率、高門檻，難以趕上的公司。

不管手機、電腦設備或晶圓代工，一開始都是很辛苦的行業，能夠擁有自有品牌是很不容易，許多開發中的國家也努力要學習台灣，但是能做到像台灣這樣真的很少，中國的設備代工，基本上是被台商帶起來。

針對台灣的AI浪潮，和碩董事長童子賢熱提醒「不要飄飄然上了雲端」，外界認為台灣是A（資料照）

I中心，其實少了「代工」兩個字。

童子賢講那些話，不知道什麼意思？

TSMC 的毛利率有多少？ 這個全世界最重要的公司之一，美國、歐洲和日本都要求它去設廠！

在人工智慧的時代，童還會用晶圓「代工」來嘲笑台積電，童要不要先去問一下Chat GPT 台積電是間什麼公司，感覺好像郭台銘！

（作者為資安學者）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.6.27貼文）

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