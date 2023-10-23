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社論》在疑美論、非議台積電的背後

2023/10/23 05:30

在土地徵收遭逢強烈反對，地方政府也未積極介入協調解決下，台積電日前宣布，在現階段條件下，不再考慮進駐龍潭園區三期，但將持續與管理局合作評估台灣半導體建廠的用地。台積電不在龍潭設廠一事引起朝野互批；美國科技媒體PhoneArena亦報導，因為龍潭地區居民抗議、反對下，台積電放棄在此設二奈米以下製程廠區，並指稱如果台積電不趕快推出一奈米晶片給iPhone，消費者可能會怪罪台灣的「土地之子」（Sons of the soil）。

台積電放棄在龍潭三期設廠，就土地徵收、環評、水、電供應與政府角色加以檢視，乃屬公共事務範疇，理性檢討可以增加未來企業與政府決策的成熟度，不必陷入惡意批評的口水之爭。而且，台積電雖然放棄在桃園設廠，但仍表明將先進製程根留台灣，繼續尋覓合適的設廠地點。換言之，台積電是放棄在桃園設廠，不是放棄在台灣設廠。但是，從另一個層面看，台積電近來的海內外投資設廠，攸關半導體供應鏈、國家利益與安全、地緣政治及全球化受到挑戰等議題，確實值得深入討論。除此之外，由於美中貿易戰延伸為科技戰爭，在美國對中國的先進科技制裁下，台積電的角色益顯舉足輕重，足以強化台灣在地緣政治上的重要性，因此台積電乃受到了中共及其在地協力者的認知戰攻擊，「美國強迫台積電赴美設廠，台積電變美積電」、「一旦台海發生戰爭，美將炸毀台積電，撤走台積電工程師」、「美國將台積電武器化，意圖製造戰端，將台灣變成烏克蘭第二」等，各種謠言、假訊息紛紛出籠，意圖破壞台積電在國人心目中的「護國神山」地位。

其實，台積電成為全球晶圓代工霸主，不僅是精神層面的「台灣之光」，更如張忠謀所稱，台積電將成為世界地緣政治策略家的兵家必爭之地，實質提升台灣的國際地位，讓國際社會了解一旦台灣受到攻擊，將造成全球半導體供應鏈斷鏈，引發全球經濟的大災難。因此，無所不用其極貶低台積電，以及製造台積電國內外投資設廠的障礙，乃成為中共及其在地協力者的終極陰謀。由於台積電的重要性，近來在台灣內部刻意製造的「疑美論」之中，對台積電的攻擊、質疑成為重要元素，企圖塑造台積電是美國對付中國的棋子，而美國逼迫台積電赴美設廠，不但在於重建美國的半導體供應鏈，更是一旦台海發生戰爭的避險策略，必要時可以無後顧之憂摧毀台積電，防止其落入中共手中。疑美論近來不斷加溫，各種假訊息環環相扣，令人難以分辨真偽。以「美將毀滅台積電」而言，係美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）在一場論壇上指「若中國犯台，台灣的晶片設施恐難完好無損」，卻遭外媒《SEMAFOR》斷章取義，扭曲為美國將摧毀台積電。而國內親中媒體更見獵心喜，刻意引述，再由政論節目大肆炒作，散播美國有毀台計畫。疑美論的高峰，是前總統馬英九最近在紐約大學發表演說，公然指控部分美國人士意圖「把台積電當武器」、「把台灣當戰場」、「讓台灣變成第二個烏克蘭」，反美親中的立場表現得淋漓盡致，堪稱疑美論的最佳代言人。

疑美論質疑台積電及台灣最重要盟友美國，企圖削弱台灣對抗中共侵略的能力與決心，反而是民主陣營清楚了解台積電及半導體供應鏈的重要性，美、日、德、歐盟、印度都提出類似的晶片法案，祭出總額高達數百億美元的補助方案，拉攏國際大廠前往設廠，以期建立、強化本國的半導體供應鏈，擺脫對它國的依賴。除了大幅補貼，台積電的主要客戶皆在國外，尤其是美國的科技大廠，加上地緣政治風險加劇，因此赴國外設廠，乃是一種理性評估、分散風險的決策，不能以外國的陰謀論視之。更何況，台積電一再承諾雖然赴國外設廠，但最先進製程仍然優先留在台灣︰所以，台積電進行中的美國亞利桑納廠、日本熊本廠，規劃中的德國廠、日本二廠，其製程皆落後台灣廠至少一、二代，以具體行動落實根留台灣的護國神山角色。

歷經美中貿易戰與疫情折騰，全球化已破碎化，瀕臨死亡，而「在地化」則成為國家利益的重要維繫。半導體產業除了利益取向，更攸關國家安全。而台積電利益之所在，即台灣利益之所在；難能可貴的是，雖然台積電已是跨國公司，但深耕台灣之心未曾改變，那些別有用心的疑美論，對台積電的莫名攻擊與質疑，顯然已不攻自破。其實，中共散播疑美論、疑台積電論，並不令人意外，但國內在野政黨若有愛台之心，豈可妄加附和。在野黨喊「下架民進黨」，猶可以政黨角度理解，但非議美國、台積電，則顯然背離台灣利益與安全，已經走上偏鋒，實在不可取。

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