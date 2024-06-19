自由開講》AI浪潮高漲 台灣各級教育要跟上腳步

◎常遇秋

AI晶片霸主輝達CEO黃仁勳，前陣子訪台，其親民形象不僅造成一股民間的旋風，也讓台灣在國際的能見度大幅提升，更讓台灣相關產業供應鏈登上國際舞台。

AI晶片霸主輝達CEO黃仁勳訪台期間，親民形象不僅造成一股民間的旋風，也讓台灣在國際的能見度大幅提升，更讓台灣相關產業供應鏈登上國際舞台。（資料照）



這國際新局勢，對於台灣的民心士氣，如同打了強心劑。

《經濟學人》甚至讚譽，黃仁勳把台灣推上國際大舞台，台灣半導體正拉大與對手差距，甚至讓南韓的媒體，開始擔心國家的明星企業三星（SAMSUNG）集團，是否沒有跟上這股AI浪潮？甚至看不到台灣科技業的車尾燈？

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台灣除了感謝輝達CEO黃仁勳帶給台灣機會，也該知道「機會是留給準備好的人」。台灣的台積電當AI領頭羊，帶領台灣這群科技產業一飛沖天之外。

我們也該開始深思，如何讓這種科技優勢，可長可久？台灣的各種教育，如何提供堅強後盾，例如打造可以持久的人才庫，以及不斷更新的知識管理。

例如，學校教育的課程內容，是否跟上時代潮流，提供企業足夠的人才庫？社會教育方面，各企業的在職訓練，是否能跟上AI一日千里的進步發展？以及個人的自我教育成長，是否都有自覺，認清「今日不成長，明日被淘汰？」

AI浪潮高漲，台灣教育要跟上腳步！波蘭面對AI時代潮流，甚至喊話可以配合台積電「加班文化」，願意提出補貼，甚至比歐盟更優惠，只求台積電設廠。

台灣身為AI浪潮的核心，正與AI晶片霸主輝達黃仁勳攜手並進，打造下一個世代的科技世界。台灣不分個人、學校與企業，還能冷眼旁觀嗎？

為了自己與國家的未來，不管你是已經畢業了，還是尚未畢業的學生，都該積極進取，千萬別被AI時代所淘汰！

（作者為教育工作者）

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