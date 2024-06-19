晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》AI浪潮高漲 台灣各級教育要跟上腳步

2024/06/19 21:11

◎常遇秋

AI晶片霸主輝達CEO黃仁勳，前陣子訪台，其親民形象不僅造成一股民間的旋風，也讓台灣在國際的能見度大幅提升，更讓台灣相關產業供應鏈登上國際舞台。

AI晶片霸主輝達CEO黃仁勳訪台期間，親民形象不僅造成一股民間的旋風，也讓台灣在國際的能見度大幅提升，更讓台灣相關產業供應鏈登上國際舞台。（資料照）

這國際新局勢，對於台灣的民心士氣，如同打了強心劑。

《經濟學人》甚至讚譽，黃仁勳把台灣推上國際大舞台，台灣半導體正拉大與對手差距，甚至讓南韓的媒體，開始擔心國家的明星企業三星（SAMSUNG）集團，是否沒有跟上這股AI浪潮？甚至看不到台灣科技業的車尾燈？

台灣除了感謝輝達CEO黃仁勳帶給台灣機會，也該知道「機會是留給準備好的人」。台灣的台積電當AI領頭羊，帶領台灣這群科技產業一飛沖天之外。

我們也該開始深思，如何讓這種科技優勢，可長可久？台灣的各種教育，如何提供堅強後盾，例如打造可以持久的人才庫，以及不斷更新的知識管理。

例如，學校教育的課程內容，是否跟上時代潮流，提供企業足夠的人才庫？社會教育方面，各企業的在職訓練，是否能跟上AI一日千里的進步發展？以及個人的自我教育成長，是否都有自覺，認清「今日不成長，明日被淘汰？」

AI浪潮高漲，台灣教育要跟上腳步！波蘭面對AI時代潮流，甚至喊話可以配合台積電「加班文化」，願意提出補貼，甚至比歐盟更優惠，只求台積電設廠。

台灣身為AI浪潮的核心，正與AI晶片霸主輝達黃仁勳攜手並進，打造下一個世代的科技世界。台灣不分個人、學校與企業，還能冷眼旁觀嗎？

為了自己與國家的未來，不管你是已經畢業了，還是尚未畢業的學生，都該積極進取，千萬別被AI時代所淘汰！

（作者為教育工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書