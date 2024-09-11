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林修民 半導體看天下》科技世代的公務員自保之道

對於長官交辦明顯違法的任務，一定要留下文字紀錄，哪怕是Line, Team,甚至Message等都可以。 因為凡走過必留下痕跡。即便像柯前市長在檢廉上門前刪除對話紀錄，但只要其曾經發生過，傳送端就算刪除，發送出去後給收話對方前還是會經過該軟體系統的伺服器，終究有水落石出的一天。
林修民

林修民

2024/09/11 21:00

◎林修民

前台北市長柯文哲被台北地院以有湮滅證據之嫌羈押禁見。根據法院的裁定書，檢廉帶隊搜查柯文哲住家時，柯拒絕開門阻擋近1小時，後來檢方扣押柯手機發現有刪除對話紀錄痕跡認定是畏罪之舉。

根據法院的裁定書，檢廉帶隊搜查柯文哲住家時，柯拒絕開門阻擋近1小時，後來檢方扣押柯手機發現有刪除對話紀錄痕跡認定是畏罪之舉。（資料照）根據法院的裁定書，檢廉帶隊搜查柯文哲住家時，柯拒絕開門阻擋近1小時，後來檢方扣押柯手機發現有刪除對話紀錄痕跡認定是畏罪之舉。（資料照）

柯前市長不只在利用手機交辦事務有違法的嫌疑，即便傳統的公文書，也暴露其介入京華城弊案的斧鑿痕跡。當年為了加快京華城違法容積率，在京華城子公司鼎越公司的陳情書上親筆批示：「To產業局長，怎麼做都行，快就好，公文往返，不如大家當面確認，已花了兩個月…」等字樣。

柯市長交辦親筆批示 公務員騎虎難下影印存證自保

根據自由時報報導，時任產發局長林崇傑對此案也有疑慮，因此有以公文往來其他局處詢問可行性，由於柯文哲親自盯此案，甚至還有親筆批示，林崇傑便將陳情書的親筆批示交辦下去，但公務員相當害怕，只是礙於長官交辦，簡直騎虎難下，最後只好將柯文哲的親筆批示影印存證。

時任產發局長林崇傑（左）對此案也有疑慮，由於柯文哲親盯甚有親筆批示，便交辦給相關公務員，相關公務員相當害怕，最後只好將柯文哲的親筆批示影印存證。（資料照）時任產發局長林崇傑（左）對此案也有疑慮，由於柯文哲親盯甚有親筆批示，便交辦給相關公務員，相關公務員相當害怕，最後只好將柯文哲的親筆批示影印存證。（資料照）

柯文哲前市長一輩子的工作除了台大醫院外，台北市政府大概是他人生第二份工作，臺大醫院員工雖然是廣義的公務員，但畢竟主業是醫院，其運作還是跟一般傳統眼中的公務機關不同，柯可能因為在台大醫院的軍機處當雍正當久了，覺得容積率就只不過是填個喜歡的數字，沒什麼大不了。

但下面的依法行政公務員可不這樣認為，從目前已曝光的證據，真的可以體會到當時承辦的公務員那種走在鋼索上，隨時可能掉下去吃牢飯的心情。

這情況頗類似李登輝前總統當年因緣際會就任總統時狀況，後來其出版自傳「虎口下的總統」寫到，當年蔣經國過世後，李登輝前總統將郝柏村升任為國防部長，實際上是要他離開參謀總長以解除其在軍中的勢力，但蔣宋美齡卻以”Please listen to me”要求不要換掉郝總長的位置，當時李以聽不懂上海口音為名，請蔣宋美齡用筆寫下，就是要其留下書面記錄。

俗說話，口說無憑。但這也是長官要犯罪時最愛用的方式，李登輝前總統不愧是有多年公務員資歷，深諳跟國民黨相處之道，關於一切有違法疑慮的長官交辦任務，留下書面證據絕對是必要的一步。

而現在的數位時代已經不像是快40年前李前總統在驚濤駭浪下接任總統的年代，許多公文都已經電子化，甚至長官交辦任務用手機，通訊軟體都可以執行，但即便如此，對於長官交辦明顯違法的任務，一定要留下文字紀錄，哪怕是Line, Team,甚至Message等都可以。

走過必留下痕跡 長官交辦違法任務一定要記錄下來

因為凡走過必留下痕跡。即便像柯前市長在檢廉上門前刪除對話紀錄，但只要其曾經發生過，傳送端就算刪除，發送出去後給收話對方前還是會經過該軟體系統的伺服器，終究有水落石出的一天。


（作者為科技專欄作家）

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