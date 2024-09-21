自由開講》迷信預言充斥媒體，理性何在？

◎杜信龍

近日來，像印度神童阿南德這樣的神秘主義者頻頻出現在台灣的電視節目和網紅頻道上，這一現象令人不禁感到詫異。在現今社會，本應強調科學與理性思維的媒體，竟然選擇播放這類迷信內容，不僅無助於促進大眾思考，反而加深了社會的焦慮情緒。

「印度神童」阿南德。（資料照／唱戲世界娛樂提供）

阿南德這類「神棍」式的人物，以預言中國入侵台灣、地震、疫情甚至經濟危機等毫無根據的言論吸引眼球，實際上沒有一絲絲的實際用途。媒體為了追求流量和利益，捧高這些虛幻的預言，忽視了媒體應有的責任。這種現象並非一時的流行，回顧過去，造神現象在台灣政壇也屢見不鮮。許多政治人物曾利用迷信與信仰打造個人形象，例如柯文哲、高虹安等民眾黨的政治人物，這些如今都已成為過去的象徵，印證了迷信終將隨著真相的揭露而倒下。

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這種現象揭示出一個令人擔憂的問題：當話語權被掌握在某些媒體或網紅手中，理性與真相容易被話題和利益架空。作為大眾，我們應該警惕這些現象，並要求媒體承擔起對社會負責的責任，拒絕為迷信提供平台，回歸理性與事實的討論。

（作者為台南市市民）

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