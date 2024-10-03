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社論》「不必要之惡」與「必要之善」

2024/10/03 05:30

朝野立委因藍白所提的國會改革相關法案，於立法院議場內爆發肢體衝突。 （資料照，記者羅沛德攝）朝野立委因藍白所提的國會改革相關法案，於立法院議場內爆發肢體衝突。 （資料照，記者羅沛德攝）

今年一月大選，產生一個麻煩的政治僵局。賴清德當選總統，雖然沒有過半，但完全無損其合法性。立法院，沒有政黨席次過半，國民兩黨席次相當，於是民眾黨成了關鍵少數。關鍵少數一面倒，八席不分區白委，淪為國民黨的附隨組織。藍白出征，國會寸草不生，違憲擴權、杯葛人事、退回總預算，除了生小孩什麼都幹得出來。在這種節骨眼，柯文哲深陷弊案、羈押禁見，藍白主事者拉高為政治對抗，背後的上級指導也跳出來，「藍白紅合污」，遂堂堂上市。

柯氏弊案，層出不窮。一月十三日，假設藍白合成局，侯柯贏得大選，如今的大選申報爛帳、京華城等大秘寶便安全過關了，思之令人不寒而慄。綠色執政八年，即使政績瑕不掩瑜，豬肉吃多了也會膩，想換個口味乃人之常情。其實，二○一八，二○二二，便發生過這種現象。民主深化，權利意識也深化，不足為奇。小英八年，民主國家、國際輿論，對這位女領袖讚譽有加。不過，國內政治分裂，總有人為反對而反對。如今，雙少數總統，一方面要爭取國際友人的肯定，一方面要直接爭取多數國人支持，另外對岸來者不善又增強了，可以說充滿了挑戰。

主權在民，頭家愛怎樣使用擁有的權利，任何人包括國家機器、黨組織都管不了，這種民主原理很容易理解。然而，一月十三日大選結果，恐非頭家投票前所樂見。隨著藍白國會獨裁，柯文哲、民眾黨弊案連連，方才有越來越多人察覺：民主權利的使用，倘若缺乏深思熟慮的責任倫理，極可能背離選民良善的期待。分析這次大選結果，似乎可以這樣解釋：主流民意願意讓民進黨繼續執政機會，同時希望國民黨發揮監督制衡作用，而民眾黨的「進步價值」、「新政治」，可在藍綠之外注入新的活力。基於上述良善的動機，國民黨、民眾黨的基本主張雖然也令人有所保留，但為了民主永續健全發展，只好視之為顧全政黨有競爭才有進步之大局的「必要之惡」。

可惜，事與願違，出乎預料。「必要之惡」，竟然變成頭家也控制不了的怪獸。這隻怪獸，騎在「民意」頭上，唯「黨意」是從，甚至只聽「北京話」，不聽「台灣話」。姑且不論別的，貪污、弊案都是人民公敵，但「必要之惡」卻嘴巴「反貪」，身體「護貪」；中國扭曲聯大二七五八號決議案，「必要之惡」卻不敢對台灣公敵口出惡言；中央總預算、政府人事案，攸關多少地方建設、民眾權益、行政運作，「必要之惡」就是毫不在乎。這樣的「必要之惡」，頭家如果不予撥亂反正，總有一天兩千三百萬人恐怕會被「民主專政」。

所謂的「垃圾不分藍綠」，由於藍綠輪流執政，他們也難辭其咎。不幸，很快大家便警覺，「垃圾不只藍綠」。大選申報一筆爛帳，京華城等大秘寶用刀叉吃人肉，「護貪」比藍綠還誇張⋯。王婉諭稱：柯文哲的言行舉止傷害第三勢力招牌，但台灣很多民眾對藍綠之外的第三勢力仍抱有期待。近年，超越藍綠之夢，一是毀於黃國昌、徐永明，二是毀於柯文哲。他們的共同點：自恃聰明而私欲薰心，把支持者當作韭菜，所屬政黨淪為工具。最為不堪的是，口口聲聲要超越藍綠，所作所為卻把太陽花搞成大腸花，政治意識清純的年輕世代，活生生被他們逼看偶像醜劇，多少富有理想的年輕人，可能過早便放棄了改革之夢。這，對台灣向上提升，帶來了豈止是短期傷害。藍白國會之亂，頭家邊看邊罵也沒辦法，八席白委且無法罷免，頭家的權利得繼續睡三年多。

台灣的長治久安，必須跳脫藍綠思維，代之以台灣主體思維。藍綠這樣的代名詞，模糊了統獨對立的統派反台本質，敵我矛盾穿上內部矛盾的迷彩裝。藍白合拍拖至今，證明它們只是親中政黨的兩塊招牌，第三勢力、超越藍綠都是障眼法。目的是，避談台灣主體意識，擠壓台灣主流板塊，誤導中間選民、年輕世代的進步欲求。台灣要超越藍綠，必乃走向本土兩黨制或多黨制，而不是由一個「大統」外掛一個「小統」，在國家正常化戰場分進合擊。面對「藍白大小統之亂」，台灣人民確實需要重新思考，目前的政黨結構能實現自己的願景嗎？還是，重塑本土兩黨或多黨的良性競爭格局，以確保頭家是永遠的贏家？揚棄「不必要之惡」，追求「必要之善」，頭家自己要好自為之。

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