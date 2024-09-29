自由開講》領導失格！國防部不該漠視高階幹部的失職行為

◎鄧維逸

海軍資深少將被指控涉嫌性騷擾女軍士官，已有至少五名受害者向上級反映。海軍艦隊指揮部於25日表示，已成立性騷擾申訴會，秉持毋枉毋縱的原則展開調查，並強調若指控屬實，將依規定嚴懲。然而，國防部不應僅是對外宣示公正處理，實際上卻讓女性官兵在體制內繼續受委屈。對外說一套、內部作法卻另有一套的「安外攘內」政策，無法真正解決問題。

海軍艦隊指揮部於25日表示，對性騷案秉「毋枉毋縱」原則調查中。（資料照）

隨著女性官兵人數的增加，國軍內部兩性問題只會變得更為嚴重，國防部不該只為了達到所謂的編現比目標，而忽視性別比例的問題。根據國防部提供的數據，國軍女性官兵比例上升至16.9%，導致內部兩性互動中問題頻傳，特別是在傳統上由男性主導的軍事環境中，性騷擾和性別歧視問題更容易被激化，造成軍紀混亂，損害軍隊的戰鬥力。

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此外，領導者在軍隊中扮演著重要的角色，領導者的言行，影響部隊的紀律和士氣，更會影響下屬對軍事制度的信任。如果一名軍官曾因性騷擾或其他性別相關問題受到處分，表明其在職場倫理與紀律方面存有重大缺陷，無法展現應有的責任感和尊重他人的品格。這類軍官若擔任領導職位，不僅會影響軍隊內的性別平等文化，還可能讓下屬對軍紀產生懷疑，甚至導致更多性別相關問題的發生。

軍隊的戰鬥力依賴於團隊合作和彼此信任，而信任的基礎必須是公平和尊重，領導者無法在性別平等上立身為範，就不該繼續領導他人。國防部應嚴格審視，不讓有性別相關處分的軍官擔任領導職位，更甚者，應直接將其汰除，以維護軍隊內部的紀律、尊重與性別平等的價值觀，營造性別友善的工作環境。

（作者為家管）

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