自由開講》雙標仔！柯文哲的太委屈戲碼更顯得法盲！

◎曾建儒

最近，柯文哲的法律麻煩成為台灣政壇的熱門話題，這位曾經叱吒風雲的前台北市長，如今因涉嫌京華城弊案遭到羈押，與外界的關注一樣強烈的，還有他和民眾黨的反應。面對檢方指控的貪汙罪嫌，柯文哲與其支持者選擇了另一條路——高舉「政治迫害」的大旗，試圖將自己塑造成受害者，並同時責難現有的司法與政府體系。然而，這一幕不禁讓人感嘆：柯文哲和他的民眾黨，究竟是在維護「正義」，還是在操弄雙標的遊戲？

首先，柯文哲的反應非常戲劇化。在被羈押前，他接受了日媒《日經新聞》的專訪，誓言「繼續奮鬥」，還指責賴清德政府利用司法和媒體打壓反對派。他甚至大膽地拿台灣的情況與美國相提並論，問道：「如果美國民主黨政府闖入共和黨總部，搜走所有電腦資料，這樣看起來會怎樣？」聽起來似乎是正義的代言人，然而，這種比喻卻顯得相當牽強。美國與台灣的政黨政治結構和司法體系根本無法直接對等比較，而柯文哲的這一番話，實際上更像是一場精心策劃的公關表演，為的就是將自己塑造成「受害者」的形象，博取同情。

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然而，最令人詬病的還是柯文哲和他的民眾黨的雙重標準。當事情對自己不利時，他們指控司法「選擇性執法」，指責法院裁定「單憑揣測就入人於罪」，但在別人身上呢？同樣的指控，當民眾黨對手遭到法律問題時，他們是否曾經表達過一絲理解或憐憫？過去柯文哲嘲笑其他政黨成員的時候，從未給過任何「無罪推定」的機會，現在自己深陷泥沼，卻將自己形容成「正義鬥士」，這無疑是一場滑稽的戲碼。

回想起柯文哲過去的言行，這樣的雙標操作其實一點也不令人意外。他曾經以「白色力量」的形象打出清廉、無私的招牌，甚至成功吸引了一批厭倦傳統政治的選民。然而，隨著時間推移，柯文哲的表現卻越來越像他所批判的那些「傳統政治人物」——擅長操弄輿論，精於自我宣傳，卻在面臨真正的挑戰時，頻繁使用自相矛盾的言辭。這次的羈押案，不過是將他的雙重標準展露得更為清晰而已。

此外，民眾黨的反應也充滿了戲劇性。面對柯文哲的羈押，他們發出了激烈的聲明，指責法院「前後迥異」的裁定邏輯，痛批司法體系的「不公」。這樣的控訴，聽起來頗具情感衝擊力，但回頭一看，卻充滿了矛盾。在之前類似的案件中，當其他政治人物面臨羈押時，民眾黨從未表達過對司法公正性的擔憂，甚至還不忘落井下石。如今，輪到自家人被羈押了，反而變成司法迫害的受害者，這種「只許州官放火，不許百姓點燈」的態度，實在讓人無法信服。

最讓人感到不可思議的，是柯文哲面對貪汙指控的自我辯護。他公開宣稱自己是「主要政黨的主席」，因此被檢方闖入住所搜查，似乎這一身份就應該讓他豁免於法律的追究。然而，無論是「主要政黨主席」還是普通公民，在法律面前應該是人人平等的。柯文哲這種試圖以政治地位來逃避法律責任的言論，恰恰暴露了他對法治的扭曲理解。這也不禁讓人懷疑，這位自稱推翻「黨國體制」的政治家，是否真正懂得民主與法治的真諦？

回顧這整個事件，柯文哲的所作所為讓我感到一陣強烈的荒誕感。他曾經被視為反對黨中的「新希望」，代表著與傳統政治不同的「清新空氣」。然而，如今的柯文哲，不但陷入貪汙案，還不斷試圖將自己包裝成受害者，藉此掩蓋真相，混淆視聽。而民眾黨的反應，更是顯示出他們對法律與正義的片面理解，只要對自己不利，便大聲指責司法不公，這樣的行為，無疑將他們昔日所吹捧的「清新」徹底粉碎。

當柯文哲大聲喊冤，指責司法與媒體的「選擇性執法」時，我們應該回過頭來問一個簡單的問題：為什麼當初他能那麼輕鬆地指責別人，卻無法接受自己被法律審視？一個真正相信法治的人，應該在面對法律挑戰時展現出對制度的尊重，而不是動輒將司法判決視為政治迫害。

當柯文哲大聲喊冤，指責司法與媒體的「選擇性執法」時，我們應該回過頭來問一個簡單的問題：為什麼當初他能那麼輕鬆地指責別人，卻無法接受自己被法律審視？（資料照）

總而言之，柯文哲這場鬧劇不僅讓台灣民眾再次見證了「雙重標準」的精彩表演，也讓人質疑他曾經標榜的「清廉」是否只是虛有其表。台灣的司法體系雖然並非完美，但它畢竟是保護社會公正的最後一道防線。當政治人物試圖利用自己的影響力來逃避法律制裁時，我們更應該警惕這種行為背後所代表的危險信號。

最終，我只想對那些仍然支持柯文哲的人說：一個真正的領袖，不會在面對挑戰時尋求逃避，而是會勇敢承擔責任，接受法律的檢驗。如果柯文哲真的無罪，那麼他應該勇敢面對司法，而不是靠著發表煽動性言論來轉移注意力。這場「雙標遊戲」，我們早已看膩了。

（作者為國會助理）



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