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話說李筱峰》感謝「美國媽祖」

李筱峰

李筱峰

2024/09/29 21:20

◎李筱峰

我們知道有「北港媽祖」、「大甲媽祖」...，但聽過「美國媽祖」嗎？如果撇開神話不談，不客氣說，這位「美國媽祖」比起林墨娘救世的事蹟多太多了！

「美國媽祖」瑪喜樂惠台良多 。（取自貼文）「美國媽祖」瑪喜樂惠台良多 。（取自貼文）

她就是來自美國的瑪喜樂（Joyce Meredith McMillan）。

1914年的今天，瑪喜樂出生於美國華盛頓州格蘭特郡那培爾鎮。中學畢業後曾在水果包裝廠打工。後來進柏克萊加州大學醫學預科，惜因貧窮而輟學。37歲時，丈夫過世，瑪喜樂在柏克萊第一長老教會擔任秘書，之後任長老教會傳教士。

1954年7月，瑪喜樂在舊金山聽到來自台灣的「台灣的史懷哲」謝緯醫師的證道，及台灣的醫療現狀，大受感動。1959年春，經謝緯的牽線來到台灣埔里的基督教山地中心診所（今埔里基督教醫院），開始她在台灣的長年奉獻。

1964年5月，瑪喜樂隨謝緯來到二林，除在醫院工作，有時也隨謝緯到鄉下義診。她在鄉下看到有許多窮困的小兒麻痺小孩只能爬地，父母無力扶養。

同年11月3日，首間由台灣人所設立的教會醫院－二林基督教醫院（今彰化基督教醫院二林分院）創院，首日門診小兒麻痺患者時，就來了二百多位患者。瑪喜樂見狀，決定要照料小兒麻痺病患。

1965年8月，瑪喜樂暫借醫院的倉庫，成立二林基督教醫院「附設小兒麻痺兒童保育院」。（取自貼文）1965年8月，瑪喜樂暫借醫院的倉庫，成立二林基督教醫院「附設小兒麻痺兒童保育院」。（取自貼文）

變賣美國家產四處籌錢 在彰化設小兒麻痺兒童保育院

1965年8月，瑪喜樂暫借醫院的倉庫，成立二林基督教醫院「附設小兒麻痺兒童保育院」，首批收容16 名無依的兒童。不久，人數不斷增到80多人，不僅要另行租房，連原來的空間也明顯不足。於是55 歲的瑪喜樂，毅然回去美國，變賣家產，四處募款籌錢，在二林國中對面買地、蓋房舍。

各地聞訊而來的善心捐款也適時而到。終於在1970年，美麗的紅磚瓦房的「基督教喜樂保育院」完成了！不過，在人力、財力匱乏下，瑪喜樂身兼數職，除行政管理，還兼駕駛、院舍打掃等工作。

維基百科這樣介紹瑪喜樂：
「當時二林國小並不讓歡迎小兒麻痺病童就讀，瑪喜樂便說服二林鎮中正國小校長安排院童就讀受教育，校方還在校園做一些益於殘障者的措施。每當院童生病，瑪喜樂總親抱送去看醫生。她從不伸手扶小兒麻痺的院童，而是鼓勵孩子自己站起來。她還幫過一名院童去到屏東尋找家人下落。許多人在瑪喜樂的感召下加入義工，有教師、農人、商人、公務員、醫護人員、還有義工是在當地賣神龕佛具。」

長期奉獻台灣醫療 說一口流利台語 還歸化台灣國籍

瑪喜樂長期奉獻於台灣的醫療，能說一口流利的台語。他後來還拿到台灣的國籍。

瑪喜樂不僅愛人類，也喜歡狗。特別會帶皮膚病的流浪狗回來照顧，即使她會被感染，也無所謂。有人要送她狗，問她喜歡哪種狗？她回答：「漂亮的狗已有人照顧，沒人要的醜狗讓我照顧。」

她得過非常多的獎項，包括李登輝總統頒發的醫療奉獻獎、紫色大綬景星勳章；陳水扁總統也曾專程南下二林頒給她總統文化獎。

然而眾多榮譽對她都是身外之物，她說：「我所做的事，是上帝要我做的。」

2007年4月26日，92歲的瑪喜樂在彰化基督教醫院二林分院辭世。骨灰安置於院內的瑪喜樂紀念花園。

#燦爛的星辰
9月29日 #壽星之一

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

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