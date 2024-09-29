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曹興誠八不居士》親中派首相出線？對石破茂出任日本首相的感想！

國內有些人經常擔心美、日對台灣够不夠友善，會不會支持？其實我接觸過的一些美、日媒體和智庫，都不擔心美、日會親中，他們反而擔心台灣人太親中！
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2024/09/29 13:38

◎曹興誠

上週的日本首相競選，由石破茂勝出。因為他過去立場比較親中，有些人擔心，目前的日中台關係會發生轉變，而對台灣不利。

日本自民黨新任總裁石破茂10月1日將獲國會指名為新任首相。（路透社）日本自民黨新任總裁石破茂10月1日將獲國會指名為新任首相。（路透社）

我不認為這會是個問題；因為日本民間反中情緒高漲，任何人當首相都不敢違背這樣的民意而跑去親中舔共。

上一任的日本外相林芳正，過去形象也是親中友中的，但他在2021到2023年擔任外相期間，對中國態度冷淡，只於23年4月1日訪中兩天；一方面拒絕在半導體議題上讓步，另一方面還表達了台灣海峽和平與穩定的重要性，並重申對東海、南海局勢，以及對香港、新疆等地區局勢的嚴重關切。可以說是和中方各說各話，毫無交集。

林芳正如此，石破茂也必如此。

另外美國大選，不論是川普或賀錦麗勝出，他們圍堵中共國的政策也不會改變。因為美國超過八成的民意是反中的。

國內有些人經常擔心美、日對台灣够不夠友善，會不會支持？其實我接觸過的一些美、日媒體和智庫，都不擔心美、日會親中，他們反而擔心台灣人太親中！

這個月（2024年九月）共有德國、日本、澳洲、紐西蘭等國派遣軍艦穿過台灣海峽，此外，這兩年還有美國、加拿大、英國、法國、荷蘭、土耳其等國軍艦穿過台海。這些國家都在向中共傳遞訊號，反對中共改變台海現狀，呼籲維護台海的中立與和平。

自由世界都在防堵中共、維護台海和平，這時候台灣人如果跑去舔共，和中共和談，就是破壞台海現狀，讓台灣海峽從國際公海淪為中共國的內海。這樣不僅會讓台灣失去民主自由，還讓台灣跟自由世界為敵。

應該沒有台灣人會這麼傻，這麼笨，這麼懦弱，這麼可憐又可恨吧？

本文經授權轉載自曹興誠臉書：對石破茂出任日本首相的感想

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