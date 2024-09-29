自由廣場》教職吸引力不再 台灣教育危機

◎ 溫順德

為感謝教師辛勞，各地舉辦敬師活動，但熱鬧氛圍的背後，尊師觀念日益淡薄，老師地位漸趨式微，尤其大環境不友善，年輕人對教職卻步，更是台灣教育危機。教職的吸引力不再，其中因素固然不少，主要則為以下三端：

尊師觀念日益淡薄，老師地位漸趨式微，尤其大環境不友善，年輕人對教職卻步，更是台灣教育危機。示意圖。（資料照）

一、薪資不甚合理，人才寧往業界發展：教師除了教學工作，也需承擔管理之責，尤其兼任導師職務，下班還得聯繫家長，工時遠過一般職業，薪資卻是不成比例；而兼任行政職務者，假日加班家常便飯，加給卻是少得可憐，年輕人看不到希望，自然轉向業界發展。北市某高職教師，原本熱愛教學工作，但因現實生活壓力，結束五年教學生涯，轉行科技廠工程師，年薪馬上翻漲一倍。有年資者都想跳船，剛畢業的年輕學子，如果還有更好機會，何必選擇學校教書？

請繼續往下閱讀...

二、政策層出不窮，教師身心極度疲憊：近年新課綱的實施，選修課程比重增加，教師必須設計課程；因應素養導向教學，又得戮力進修增能；加以新型考招上路，還需認證歷程檔案，已讓老師焦頭爛額。新政策又紛至沓來，不論本土語列必修，抑或雙語教學規畫，甚至生生使用平板、班班喝鮮乳等政策，更讓教師疲於奔命。在創新教學大帽下，校內外的研習不斷，例行會議多如牛毛，議題融入包山包海，觀備議課永不停歇，搞得老師身心俱疲，還能專注教學本務？

三、親師互信裂解，教學熱情消磨殆盡：近來教育法規修訂，偏向學生角度傾斜，教師管教權的爭議，已讓校園陷入不安；年輕家長觀念改變，把教育當成服務業，用消費者心態檢視，更讓衝突一觸即發。甚或自詡教育專家，對著教師頤指氣使，不僅干涉教學內容，還對管教下指導棋，教師做法不如其意，便遭要脅投訴媒體，教學現場人人自危。學權意識不斷抬頭，相關法規矯枉過正，老師管教動輒得咎，教育熱忱也被澆熄，最終乾脆放任不管，豈是台灣教育之福？

國家未來的競爭力，繫乎教育品質良窳；量多質精師資供給，更是教育百年基石。展現破釜沉舟魄力，建構合理薪資待遇，清除教學現場障礙，還給老師單純空間，喚回原有教學熱情，教育當局責無旁貸。

（作者為高中校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法