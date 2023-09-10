自由共和國》林修民／從華為Mate60新機的拆解看出口管制的方向(上)

華為在二○二三年九月三日在實體通路開賣Mate60手機。（路透）

林修民／科技專欄作家

其中最主要的晶片，經過拆解確認是中芯（SMIC）的七奈米晶片—麒麟9000s。（彭博）

華為在二○二三年九月三日在實體通路開賣Mate60手機，其中最主要的晶片，經過加拿大專業機構Techinsight拆解確認是中芯（SMIC）的七奈米晶片—麒麟9000s，經過第一代七奈米（N+1）只用於挖礦後的改良晶片（N+2），而經過許多網友實測後，可以看出整體評價大約是美國高通八六五晶片，約莫是美國二○一九年旗艦機的水準，甚至低於二○二○年華為自己設計透過台積電五奈米製造的Mate40效能。

整體Mate60基本上符合一般業界預期，大概是中國現有半導體技術的集結，製程方面透過中芯現有的深紫外光DUV微影機，以不計成本低良率使用多重曝光（理論上最高甚至未來有可能達到五奈米水準），以及華為本身早就具有5G技術（早已參與3GPP標準組織）下，產出此等Mate60規格，著實不令人意外。

請繼續往下閱讀...

在大眾旗艦機的市場定位客群中，基本上超過二年以上效能落差的機種晶片是不具備任何市場價值，例如iPhone15即將發表的現在、Apple官方網站上幾乎已經看不到iPhone12的出貨（也就是停產），即使是中國品牌的手機商（如小米等）其旗艦機種，基本上連使用美國三年前的高通888晶片機種都已經停產，更不用說只有四年前的效能的麒麟9000s。

而為什麼超過二年以上的效能落差就不具備旗艦機的市場價值主要是因為摩爾定律，在一個自由市場，二年製程差距就足夠產生一個半導體製程節點的距離，例如過去intel最有名的Tick-Tock策略就是以二年時間前進一個製程世代。通常前進一個製程節點理論上約莫可以把成本（面積）降五十％，這樣會讓你的市場競爭對手毫無還手之力。

當然，製程落後不代表公司一定會衰亡，除了大眾旗艦市場外，整個資通訊產品市場超級大，還有很多不同種類的利基（Niche）市場可以發揮。

換言之，如果不考慮市場價值，也就是不把效能當作旗艦的選項，基本上世界任何一國都可以宣稱可以全自製半導體手機，事實上，如果不考慮效能，在三年前華為被美國列入實體清單時，華為只需要利用當時中芯的十四奈米技術，加上外掛自製的Modem巴龍5G晶片，就可以達到現有的Mate60的5G手機，華為直到現在才發行、純粹是因為必須等到中芯七奈米技術成熟足夠把巴龍整合到麒麟之內。

綜合以上所述，華為最近推出的Mate60與其說是打算重返市場榮耀，不如說是一個振奮人心的內宣產品，畢竟華為、中芯接受美國制裁，是美中科技戰海嘯中的海景第一排，接受中國國家大量官方補助之後，成本因素、商業考量從來就不是國家資本主義的中國指標企業的考量點，首要點是如何達到內部與論效果。

事實上，中國過去類似案例還不少，例如二○○○年誕生—號稱中國芯—使用MIPS指令集的龍芯系列，就是中國號稱自行研發的計算核心晶片。

Mate60供應鏈中最值得玩味的一點

經過中國國內外拆解Mate60之後，除了最重要的晶片麒麟9000s是自製外，整機的成本材料清單中最貴的外國元件當屬記憶體，其中使用韓國海力士SK Hynix的DRAM和NAND Flash。眾多拆解影片中可以發現其中外觀封裝標示被塗掉。

如果說Mate60中有什麼令筆者驚訝的一點就是這幾個記憶體元件的存在。因為根據美國商務部現行出口管制政策，使用一定美國技術的供應商向實體清單在內的華為出貨必須先提出申請取得核准，而使用在5G是不被允許的，這就是為何當許多手機競爭對手都已經進入5G世代而華為上一代Mate50還停留在4G的原因。

Mate60是5G手機嗎？ 如果是、螢幕為何不顯示，且外盒自稱是衛星終端？

由於Mate60跟其他手機完全不一樣，並沒有明確顯示目前連接訊號是4G還是5G訊號，只能根據許多手機實測的結果推測，而結果顯示最快下載速度可以達500Mbps。如果根據國際電信組織（ITU）ITU-Advanced（俗稱4G）的定義最快下載1Gbps，這樣的確是分不清4G還是5G。但4G 最大1Gbps只是理論值，實務上必須根據電信商所取的頻段大小而定，如果以現有流出的測試結果，這樣的成績基本上可以推定是5G手機無誤。

既然是5G手機而且是Mate系列首發5G手機，為何要特別隱瞞此最大亮點？筆者合理推測因為使用在Mate60系列的韓商SK Hynix 記憶體產品向美國商務部申請出口的申請書上寫的是用於4G手機，故Mate60獨家隱瞞此信號以及塗抹掉使用在Mate60的SK Hynix記憶體產品編號就是為了繼續欺騙美國商務部，不讓美國政府發現這些出口至華為的產品申請的目的與實際目的不符。華為如果直接顯示5G信號將會是證明這些記憶體被用來欺騙美國政府的鐵證。（待續）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法