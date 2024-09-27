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自由開講》打擊黃牛 周杰倫演唱會應實施實名制

2024/09/27 08:30

◎葉宇晉

周杰倫即將成為首位在「台北大巨蛋」開唱的藝人，連續四天共20幾萬個座位尚未開賣，然而黃牛票卻以每張高達6萬元兜售，接近原價10倍。

周杰倫即將成為首位在「台北大巨蛋」開唱的藝人，連續四天共20幾萬個座位尚未開賣，然而黃牛票卻以每張高達6萬元兜售，接近原價10倍。（杰威爾提供）周杰倫即將成為首位在「台北大巨蛋」開唱的藝人，連續四天共20幾萬個座位尚未開賣，然而黃牛票卻以每張高達6萬元兜售，接近原價10倍。（杰威爾提供）

黃牛票每張高達6萬元兜售 接近原價10倍

雖然周杰倫經紀公司呼籲歌迷透過官方渠道購票以免受騙，但僅止於呼籲的措施恐怕成效有限。筆者建議，經紀公司應採取更積極的措施，例如實行「實名制」購票，以徹底遏制黃牛行為。

所謂「實名制」，是指票券上記載的姓名與持證者的照片有效證件號碼必須一致，才能入場。如果票券登記人臨時無法到場，則不得轉售或贈與他人，而應在規定期限內申請退票，然後將票券釋出，由售票系統以原價出售給有需要者。這樣不僅能保障粉絲購票的公平性，還能確保票券交易的安全性。

文化部已訂立嚴格罰則 最高可罰50倍罰鍰

為打擊黃牛行為，文化部在《文化創意產業發展法》中訂立了嚴格的罰則。如果「加價轉售」超過票面金額或定價，將面臨票面金額10至50倍的罰鍰。換句話說，若粉絲將一張6,880元的票加價1元販售而遭檢舉成立，將面臨6萬8,800元罰款。如果加價超過5倍出售，則可能面臨高達50倍（34萬4,000元）罰款，嚴重程度比汽車酒駕罰款3到12萬元還高。

由於粉絲對相關法令或許不甚了解，採行實名制不僅可以防止粉絲受騙，還能避免誤踩加價轉賣的法律風險，達到多重好處。更令人擔憂的是，檢舉人竟然可以獲得裁處罰鍰的20%獎金，因此單純的粉絲一不小心便可能落入檢舉人的釣魚陷阱。

為防堵黃牛票券販售，文化部已制定「鼓勵流行音樂現場演出實施票券實名制補助作業要點」，經紀公司可申請實名制相關補助，包括臨時人力費和設備租借費，以大幅降低執行成本。

在周杰倫粉絲痛斥「票又要全被黃牛搶走了」、「黃牛發大財」的時刻，經紀公司為何不站在照顧粉絲的立場宣布實名制？這不僅能促使粉絲透過官方售票系統購票，還能共同抵制黃牛票交易，防範詐騙，為大巨蛋的首唱留下良好紀錄，何樂而不為？

（作者為行政工作者）

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