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自由開講》用「魔法」打敗「魔法」，柯文哲無意間助攻，認知作戰大翻車

2024/10/04 08:30

◎缺理
　
近期台灣的政治風雲詭譎多變，無論是賴清德的兩岸政策還是蔡英文的執政成就，都無法掩蓋民眾黨主席柯文哲的名字充斥著媒體版面。特別是關於柯文哲的涉弊案件，彷彿成了各大媒體的吸睛焦點。這讓中國一手策劃的「疑美論」和「疑賴論」等認知作戰，反而悄然無聲地進行，甚至，這次中國的精心策劃，還被柯文哲涉貪被押的新聞給蓋過了。　

這次中國的精心策劃的「疑美論」和「疑賴論」等認知作戰，還被柯文哲涉貪被押的新聞給蓋過了。　（資料照）這次中國的精心策劃的「疑美論」和「疑賴論」等認知作戰，還被柯文哲涉貪被押的新聞給蓋過了。　（資料照） 

這次中國的認知作戰，照國安人士的說法，完全可以看作一場高階的政治騙術，企圖藉由操作美中對台政策的敘事，分化台灣內部的支持力量。習近平的得力助手，王滬寧，帶領統戰部、中宣部等中國強力部門，精心編寫了一系列操作台灣輿論的議題，特別是針對美國與賴清德的「不信任感」和蔡賴之間的「矛盾」。
　
但這波操作的效果，出人意料地被一連串關於柯文哲的新聞掩蓋住了。台灣媒體根本沒空去報導什麼「賴蔡不和」或「美國不信賴賴清德」這類議題，反而柯文哲的涉弊新聞成了主角。柯文哲自己可能也沒想到，他一番「低調努力」竟然無意中成了中國這場「認知作戰」的最大破壞者。有人可能會覺得這很諷刺：一個在野政治領袖的貪汙弊案，反倒成了另一場跨國陰謀的絆腳石。
　
這其實不難理解，柯文哲的事件，無論是民眾黨的支持者還是反對者，都會被吸引去關注。媒體需要流量，柯P的新聞有話題性，自然版面不斷增大。這也說明了一個事實：中國的敘述框架與台灣社會的現實有著相當大的差距。國安人士點出，中國的媒體戰術，無法符合台灣主流民意的脈絡，因此無法真正引起台灣民眾的共鳴。
　
中國一向擅長操作輿論，這次「疑美論」與「疑賴論」的誕生也不例外。什麼是「疑美論」？就是中國透過一種詭異的論述，讓台灣民眾認為美國對賴清德不信任，藉此弱化賴清德的正當性。中國這套敘事試圖製造一個假象：因為賴清德堅持台灣主權，美國對其心存疑慮，甚至可能在台海問題上「棄台」。對於中國來說，這樣的認知作戰可以起到兩個效果：一方面影響台灣內部的政治穩定，另一方面，也讓美國在國際輿論中陷入被動。　

人算不如天算 疑美、疑賴論統統不如柯案發酵

至於「疑賴論」，則更是中國的高明伎倆。他們想讓台灣民眾相信，賴清德與蔡英文之間存在著深刻的矛盾，甚至會讓蔡英文成為賴清德政治生涯上的「絆腳石」。中國透過這種方式，試圖挑起民進黨內部的不和，削弱其支持者的團結力量。
　
不過，這些操作在台灣的社會環境中並沒有激起太大波瀾。除了柯文哲的新聞掩蓋外，台灣民眾對這些操作的感知也並不強烈。畢竟，台灣社會對中國的政治手段已有相當的免疫力。無論是藍營或綠營，大家心裡都清楚，中國這種「認知作戰」已經老掉牙，無法再像過去那樣輕易地改變輿論。
　
有趣的是，這波中國精心策劃的操作，居然因為柯文哲涉貪案而宣告失敗。國安人士透露，這段期間中國想要操作「疑美論」和「疑賴論」，但由於柯文哲的京華城弊案不斷發酵，媒體注意力幾乎全被柯文哲吸走，讓中國的這些操作手法未能如願。台灣民眾眼中，柯文哲的新聞顯然比那些抽象的「美國對賴清德不放心」這類議題更有趣。
　
這反映了一個現象：媒體的注意力與新聞的熱門程度往往決定了輿論的走向。柯文哲的涉弊新聞如同一場旋風，不僅壓過了中國的認知作戰，也壓過了其他重要議題。這讓中國原本想要主導的輿論場，陷入了一種無力感。王滬寧和他的團隊或許沒想到，自己的計劃竟會在柯文哲這個「意外人物」上翻車。
　
最後，回頭看這場政治鬧劇，不禁讓人感慨。中國過去對台的操作，往往能夠挑起內部矛盾，激化社會分裂，但現在，這些手法已經逐漸失去效力。台灣社會的成熟和民眾的警覺，使得中國再怎麼精心策劃，效果也大打折扣。反而，像柯文哲這樣的「意外因素」，更能影響台灣的輿論走向。
　
這次，中國的認知作戰「魔法」被台灣的「魔法」打敗，而這個「魔法」，其實就是柯文哲自己也未曾預料到的新聞風暴。魔法打敗魔法，這樣超展開的劇情發展，讓人不得不佩服台灣政治場上的多變與諷刺意味。國際局勢瞬息萬變，然而，有時候，最不起眼的新聞，卻成了改變全局的關鍵棋子。
　
（作者從事補教業）
　

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