自由開講》你關心台灣人民的行動有人接棒！悼念台北市議員許家蓓辭世

◎張天泰

民進黨台北市議員許家蓓近日辭世，對於許議員的悼念是跨黨派的，不只民進黨許多重要人士發文致意，也看到國民黨籍台北市副市長林奕華、國民黨籍立委徐巧芯都發文關心懷念。

最令人心疼和不捨的是民進黨立委吳沛憶，他放上和兩人的牽手照。吳沛憶表示，「這一生能遇見互相扶持的伴侶，我很幸運，謝謝妳」。

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民進黨台北市議員許家蓓（右）18日因罹患子宮內膜癌病逝，對此民進黨立委吳沛憶今發文弔念，感性表示許是她人生最好的夥伴，「家蓓，謝謝妳。人生曾有幸與妳同行，我已經加倍幸福」。（截圖自立委吳沛憶臉書）

吳沛憶提及許議員自2014年起，在她成長所在地松山信義區為民服務。這十年來，她總是把市民放第一。

百忙仍無法放心，有一個真實故事在此文想和吳立委說一下，約十七年前，2007年，Steiner的妻子Susann因車禍離世。他帶著與妻子的承諾在2008年北京奧運會105公斤級以258公斤的挺舉超越第一，並奪得當年北京奧運會的金牌，在奧運頒獎典禮上，他同時舉起奧運獎牌和已辭世的妻子的彩色照片的鏡頭成爲奧運的感人經典時刻。

2007年7月16日，距離北京奧運大約還剩一年的時間，Susann遭遇了一場嚴重的車禍，在生命最後的時刻他對Steiner說：「我多想跟你一起去北京，但你不要因為我而放棄，你一定要拿下金牌。」不久後Susann便傷重不治。

後來Steiner拿下世界奧運金牌，完成對妻子的承諾。

吳沛憶立委記得把許家蓓議員，想用民代力量守護台灣人民的心，一起擔下！

筆者後續會行動發文追蹤所有許議員關注的政策議題。

她在天上繼續守護著妳和助力台灣公共性政策議題，以不同的形式幫助台灣這個民主國家的人民，世世代代。

（作者為政治工作者、教育博士）

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