社論》台灣出了個黃刪刪

圖為民眾黨立院黨團日前在立院議場前舉行記者會。（資料照，記者田裕華攝）

民眾黨，林子並不大，可是，什麼鳥都有，除了青鳥。該黨有位黃珊珊，另外有位黃刪刪。東方紅，太陽升，台灣出了個黃刪刪，幾年前搞垮一個第三勢力，許多人認為他正在摧毀下一個。不久前，國民黨、統媒對他恨之入骨，經過幾番寒徹骨，國民黨、統媒卻對他愛之入骨，像極了變色龍柯主席。到底是，國民黨、統媒變了？還是民眾黨特產這種類型？且由看倌們來判斷。

黃刪刪，之所以能夠刪刪為樂，不是因為自己拳頭有多大，因為他的拳頭只有八隻手指。所謂的狐假虎威，八隻手指的狐，靠勢五十二隻手指的虎，八在五十二面前雖是跟班，但對外那就很威了。八隻手指的手指頭，就是自以為是獅子王的黃刪刪。狐靠勢虎，開始在叢林咆哮，看不順眼的一律刪刪。一是，監察院的，司法院的，行政院的，乃至人民的基本權利，只要令他看不順眼，全部拿來刪刪。二是，中央政府總預算，五十二加八殺得不亦樂乎。而且，藍白立委大刪政府預算，卻不刪立委自家的預算，禍國殃民還荷包滿滿，豈有此理！

請繼續往下閱讀...

在黨內，黃刪刪是「凡是派」。除了「凡是柯主席作出的決策，我們都堅決維護；凡是柯主席的指示，我們都始終不渝地遵循」，黃刪刪還追加：「柯主席永遠會站在民眾黨最前面，帶領我們一起前進。」而「凡是弊案，一律不提」。此時此刻，黃刪刪這樣的「凡是派」，令人聯想到的不是華國鋒，而是林彪。文化大革命期間，林彪為毛澤東發起造神運動。結果，一夜之間，林彪叛逃，「接班人」淪為「叛國賊」。黃刪刪是不是「林彪型」人物？也許，答案不必等太久。

柯主席「土城蒙難」，黃刪刪補選主席，高舉「阿北語錄」：「台灣民眾黨以一人政黨起家，但不能以一人政黨持續。」標舉這樣的語錄，在這樣的時空背景，不得不令人納悶一下，是不是要傳達一種：民眾黨必須告別柯氏一人政黨？一如「蔣公遺囑」：「自余束髮以來，即追隨 總理革命，無時不以 耶穌基督與 總理信徒自居」。其實，總理早就被清洗了，只剩下一座拿來鎮壓內部挑戰者的神主牌。而「台灣是台灣人的台灣、不是民主進步黨的台灣」。那句話的文法沒有錯，卻隱瞞著誤導的虛假敘事，彷彿民進黨把台灣當作自己的黨產。而它所想要掩飾的反而是，一年來的藍白國會之亂，違憲擴權之刪刪，惡整中央總預算之刪刪，實質上正在配合中共弱化、孤立台灣本土政權的總攻擊。台灣黃刪刪，中共樂多多，豈是小草響應超越藍綠的初衷？

且岔開話題。藍白國會之亂，八白委好像是小弟角色，傅總召才是藍白總召，而其後面有個朱主席。至於，朱主席，傅總召，頭頂似乎還有老大哥。國民黨只比民進黨多一席，民眾黨的最大利益應是左右逢源。不巧，選後柯主席問題連環爆。一是大選申報自爆，露出詭異金流的馬腳。二是國民黨人追究、提告京華城案，柯主席的政商關係挖挖挖，挖出天坑。民進黨，局外人卻被認定政治追殺。柯家、柯黨，一開始就拍板政治化基調，鼓動支持者的民粹情緒。這樣的策略選擇，導致民眾黨只能淪為國民黨的「附隨組織」。如此一來，司法正義或政治僵局，對賴桑遂成魚與熊掌不可兼得的局面。價值、理念優先，這是民進黨不同於國民黨、民眾黨之處，賴桑只能概括承受。

言歸正傳，政治僵局形成，憲法增修條文解決僵局的規定，不信任案與解散國會又無法啟動，覆議、釋憲等途徑亦難以治本，於是，罷免成了沒有辦法下的辦法。麻煩的是，罷免勞師動眾，結果很難說，後續補選，輸贏也很難說。如果罷免未必能解決政治僵局，長久而言可能要有另闢蹊徑的思維。現行憲政體制，有一個成本較低的修改方式，那就是，頭家督促朝野協商修憲，立委四年全部改選，改採半數兩年中期改選，令民意變化能更快反映出來。不分區無法罷免，也值得討論改進方式。例如，民眾黨的支持率，從去年一月十三日至今，約從二十二％降至十％，八白委不動如山。不分區，淪為國會亂中之亂，引進此一制度設計，造成當下的僵局，連解決僵局的設計也僵住了。解開憲法死結，國家興衰，頭家有責。

國民兩黨，罷免大戰，現實而言，乃是沒辦法下的辦法。諷刺的是，造成僵局責任不小的八白委，應被良幣驅逐的劣幣不少，選民卻拿他們莫可奈何。藍綠罷免殺來殺去，最該殺的殺不到，選民恨的牙癢癢。如此這般，誰最高興？當然黃刪刪！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法