自由開講》這樣的立委，你還不罷免嗎?

◎謝志杰

立法院近期密集協商總預算案，在野黨提出超過3000項提案，要求刪減或凍結中央政府總預算，削減金額高達3000多億元。這些提案的通案刪減可能導致國家出現「五大弱化」，對國民福祉與權益構成重大威脅，並對國家重要發展帶來深遠影響。仔細檢視這些提案，許多明顯是為刪而刪，理由毫無說服力，甚至充滿報復性考量。

藍白兩黨提案刪減、凍結多項預算，行為荒謬至極。讓陸委會、數發部與NCC等三個部會業務費只剩1元。圖為陸委會。（資料照）

藍白兩黨在野勢力提案刪減、凍結多項預算，行為荒謬至極。包含刪光部會文宣費，甚至讓數發部、NCC、陸委會三個部會業務費只剩1元。

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藍委陳超明因「大港開唱」凍結客委會1億元預算。（截圖自Megaport 大港開唱臉書）

然而仔細檢視這些刪減預算的理由，荒謬程度令人咋舌。包括：藍委廖先翔以中國不進口宏都拉斯白蝦為由，要求削減外交部預算；藍委陳超明因「大港開唱」凍結客委會1億元預算；藍委陳玉珍提案全數刪除公視23億元預算；徐欣瑩、許宇甄、牛煦庭因「狼師」「狼教練」頻傳為由，將「性別平等業務費」砍到僅剩3000元；張家郡、林思銘提案將農業部業務費削減至1元。

黃國昌還提案大砍過去栽培他的中研院預算。（資料照）

白委黃國昌表示近來詐騙事件頻傳，「為有效打詐，避免民眾再遭受詐騙所苦，並且有效打詐，爰減列該項預算2億元」；黃國昌還提案大砍過去栽培他的中研院預算；民眾黨團提出通案刪減軍事裝備及設施預算3%，並要求若總刪減額未達939億7500萬元，則需額外補足。如此為刪而刪的行為，實在令人驚愕。

回顧藍白政黨在過去一年的表現，可謂「荒腔走板」，一切行動完全盲從黨團意志，毫不考慮人民福祉。對此，公民團體已在全國各地陸續發起罷免藍委的連署活動；學術界則推出「罷免傅崐萁們」的倡議，短短幾天內即吸引超過3000名教師具名支持，呼籲將不適任的藍委下架。

藍營提案刪除公視預算，楊力州跳出來警告藍營小心影視工作者的反撲。（資料照）

然而，公民團體與學術界的行動卻遭到藍營抹黑為綠營側翼。此外，金馬獎最佳紀錄片導演楊力州也公開呼籲影視從業人員加入公民罷免行動，協助製作相關影片，卻被藍委陳玉珍辱罵為「惡僕欺主」。

面對這樣的立委，你還不罷免嗎？不要以為跟你無關，當你該領的補助領不到了或發現自己的稅款被用來補貼從未繳過稅或健保費的中配，甚至連公家機關廁所都無水可用時，這些影響將直接衝擊你的生活。而這些囂張的藍委和白委，甚至還試圖透過修法提高罷免門檻。藍委王鴻薇甚至要求中選會更改

連署格式，試圖干預現行罷免行動。幸運的是甫通過的選罷法還未送出立法院，目前仍適用現行法規。雖然無法罷免不分區立委，但從2月1日起，即可對這些盲從黨團、不顧民意的藍委發起罷免連署，讓他們感受到民意的反撲。如果我們不採取行動，這些人的瘋狂作為將摧毀我們辛苦建立的民主政體。

（作者為博士生）

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