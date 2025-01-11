賴中強 公民力量》這群人有退休年金嗎？

由於《社會救助法》貧窮線的嚴苛認定，與我國早年獨厚軍公教的社會福利體系，今日台灣的老年退休生活保障，依然是殘缺不全的。

◎ 賴中強

室友今早飛機回國，指定要吃廈門街的燒餅油條。想說順道去買汀洲路上康樂意的包子，回程經過附近派報社。寒冷的清晨，等著分派工作的臨時工，三三兩兩的站著，有滿經風霜的老人，也有年輕人。腦中浮現楊逵，《送報伕》的場景。

寒冷的清晨，途經派報社，等著分派工作的臨時工，三三兩兩的站著，有滿經風霜的老人，也有年輕人。腦中浮現楊逵，《送報伕》的場景。這群人每天薪水多少呀？他們有退休年金嗎？（取自貼文）

這群人每天薪水多少呀？他們有退休年金嗎？應該是無一定雇主，依法投保國民年金吧。回家問室友，室友是台灣社會法與社會政策學會的會員，十二月下旬，學會剛發表聲明對立法院《老人福利法》、《就業服務法》與《警察人員人事條例》修法表達憂心。她說：所有未加入社會保險年金者，就是國民年金保險的被保險人，從二十五歲到六十五歲，每繳納一個年資保費，退休時可領取基本工資1.3%的國民年金，最高年金為基本工資的52%。2025年1月1日起，最高四十年國民年金年資，可領取之每月年金為基本工資28590的52%=14867元。

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然而，現實上，許多人未加入其他社會保險，也未繳納國民年金，因此，2024年第二十七號公民政綱，遂有「國民老年生活保障每月至少八千元，不足者一律補足」之提議。沒錯，由於《社會救助法》貧窮線的嚴苛認定，與我國早年獨厚軍公教的社會福利體系，今日台灣的老年退休生活保障，依然是殘缺不全的。我們一方面看到警察退休年金所得替代率，要調高到退休時薪俸的80%，然後公教人員要求比照提高，另一方面，卻看到許多退休老人每月領取的各種津貼與年金加總不到八千元，難道國家的稅收不應該優先用來保障國民符合人性尊嚴的最基本生活嗎？

沒錯，藍白是在國會惡搞，推動只求討好特定群體的政策買票，不考慮社會公平正義與年金制度的永續。但是，我也必須以此為例，指出民進黨賴清德政府面對國會朝小野大政治情勢，第一年所犯的兩大戰略錯誤。

藍白在國會惡搞，推動只求討好特定群體的政策買票，不考慮社會公平正義與年金制度的永續。（取自貼文）

第一大戰略錯誤，執政黨國會攻防不可以只是擋，沒有攻。作為執政黨的權力與責任，就是設定政治議程，拋出福國利民的法案，說服全體國人，看藍白敢不敢反對。要不然，人民選你做什麼？諷刺地是，台灣公民陣線第二十七號公民政綱的執筆人呂建德教授，恰恰是現任衛福部次長。民進黨政府是怎樣的黨內權力結構與政治文化，讓富有行政經驗的學者從政，依然有志未伸？

第二大戰略錯誤，明知國會席次是少數，就不應該把國會當成主戰場，而應該把操之在己的法規命令、行政規則全盤檢討修正，作為施展政策的最重要手段。就算是《社會救助法》與《國民年金法》修正過不了國會這一關（還沒試，誰敢說一定如此？）那衛生福利部做為《社會救助法》的主管機關，是否也應認真考慮《社會救助法施行細則》該如何修正？

更令人火大的，中資在台灣利用法規漏洞，如入無人之境。蘇貞昌前院長說要「把水龍頭關起來」，喊到卸任，經濟部官僚無動於衷。經民連出了一本書《揭開中資滲透台灣的假面》，具體指出馬政府任內，直接投資、證券投資、貿易法軍民兩用戰略性物資管制清單、對中技術合作及投資禁止類規範等四大法規漏洞。這些都是行政命令就可以改的，書已經在去年五月請卓榮泰院長轉交經濟部長與金管會主委，現在是有改了哪一條，哪一點了嗎？

政治，就是責任。

台灣情勢，內外交迫。

青鳥，會盡台灣公民的責任。

也請民進黨政府諸君認清，這年頭，不可能有太平官！

（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

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