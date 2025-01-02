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新聞線上》國家財政不容兒戲

2025/01/02 05:30

記者陳杉榮

繼惡搞「財政收支劃分法」，強取豪奪，裂解國家財政，要求中央釋出三七五三億元給地方後，國民黨立院黨團又準備惡整「老人福利法」，慷中央政府數百億元之慨，美其名照顧六十五歲以上老人，健保費全額補助，實際上是踐踏專業，將導致健保破產，健保制度崩潰。一個沒有專業把關的國會最大黨，真是台灣最大的悲哀！

國民黨朱立倫和傅崐萁惡搞財劃法，說是要均衡中央和地方的發展，但台灣幅員不大，許多計畫都是跨縣市，許多政策都是全國性，任何一個中央政府都不敢輕忽地方的建設。換句話說，中央拉票都來不及，怎麼可能漠視地方的需求？不客氣的說，縣市長和地方局處官員不貪污，不和議會坐地分贓大蓋「蚊子館」，已是對地方自治最大的貢獻。朱傅二人擺明拿財劃法綁樁，作高階選舉交易。但也有人認為，國民黨假借各種民生法案的名義，玩弄國家財政預算，就是為了要讓賴清德「沒有錢買武器」，這可不能等閒視之。

財劃法的動機論，值得探究，法律技術層面是否違憲，也是大問題。在野黨立委共提出十七個財劃法修正草案，主張中央應增加統籌分配稅款的規模，最低為三二八億元，最高為七六三三億元，根本形同兒戲，許多立委根本不知道規模增減的意義。韓國瑜漏夜主持表決會議，少數幾人一而再，再而三，提出修正動議、再修正動議，搞出一個三七五三億元的版本，國會之荒唐莫此為甚！國民黨敲鑼打鼓說，為地方爭取大幅預算，但這和打劫有何不同！

國家預算和租稅，涉及中央與地方之權限，以及基本國策，憲法相關章節均做規範，財劃法所規定之財源分配，除應落實憲法第十章所劃分之中央與地方的權限外，也應完成第十三章基本國策中，國家必須辦理的事項，統籌分配稅的規模要多大，必須由中央政府統合各種法律做完整的評估。怎麼可以任由朱立倫和傅崐萁自行充當行政院長和財政部長，獨斷獨行？打著「地方包圍中央」的旗號，搞一個不像樣的財劃法修正案，還故意延後送請總統公布施行，以避免被憲法法庭裁定為違憲，居心可議！

老人福利法更是惡整，國民黨的提案指稱，若全面補助六十五歲高齡長者健保費，中央「僅需」增加四百億元支出，僅占一一三年度中央政府總預算二．九九兆元的一．三％，對財政負擔影響甚微。這麼隨便一個提案，可能還是助理人員隨便抄抄，就要花掉四百億元預算，其後果是健保制度瓦解，這是什麼樣的多數黨？

國民黨這一屆有數十位新科立委，不只不懂國家政策，看不懂預算書，對法案毫無研究，傅崐萁叫他們衝，他們就馬上站在韓國瑜身旁，傅崐萁叫他們舉手，他們就跟著舉手，這是代議政治的悲劇。希望這些國民黨立委早日覺醒，不要一再成為破壞憲政制度和摧毀國家政策的幫兇，回頭是岸，鑽研預算和法案，做個有格的國會議員。

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