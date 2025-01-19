自由開講》中共再挑釁！海纜事件突顯灰色地帶侵擾真相

◎茜茜

中國近年頻繁對臺灣採取「灰色地帶」侵擾策略，企圖以低烈度但高破壞性的行動，影響臺灣的正常運作與國家安全；從金馬地區海底電纜遭挖泥船破壞，到此次中國權宜輪「順興卅九」切斷基隆港外海海底電纜後逃逸，中共的惡意行為不僅對臺灣的基礎設施造成實質損害，也對通訊安全與國家防衛能力構成嚴峻挑戰；面對此類挑釁，臺灣應採取全面的應對措施，從法規強化到國際合作，將中共的灰色地帶行動透明化並反制，以維護國家安全與區域穩定。

從金馬地區海底電纜遭挖泥船破壞，到此次中國權宜輪「順興卅九」切斷基隆港外海海底電纜後逃逸。（資料照，記者翻攝）

灰色地帶侵擾的特徵與中國手法

中共的灰色地帶行動往往介於戰爭與和平之間，具備低烈度、隱蔽性與多元手段的特徵；此次「順興卅九」切斷海底電纜正是典型案例，中國透過掛其他國籍的權宜輪進行破壞，企圖掩蓋其背後意圖，並在事後迅速逃逸，增加追查難度；類似事件頻繁發生，例如金馬地區的海底電纜屢次被中國挖泥船故意勾斷，凸顯中共企圖透過破壞基礎設施削弱臺灣的運作能力；此類行為表面上是商業行動，實則帶有高度的戰略目標，旨在擾亂臺灣內部運作並測試臺灣的反應機制。

請繼續往下閱讀...

臺灣的應對措施與反制策略

面對中共灰色地帶侵擾，臺灣應建立全面防範機制，強化法規與跨部門合作；首先，可透過兩岸人民關係條例與航港管理法，加強對中國權宜輪的監控與管制，對曾涉入破壞行為的船隻註記列管，限制其進入臺灣港口；其次，應結合中華電信、海巡署與航港局建立快速應變機制，對海底電纜的異常情況進行即時通報與處理；同時，可考慮加裝高靈敏度的海纜監測設備，以偵測異常行為並追蹤肇事船隻；此外，應提升海巡署的執法能力，對肇事船隻進行攔截、登檢甚至扣押，展現執法決心與行動力。

國際合作應對中國侵擾

面對中國的灰色地帶行動，國際社會應共同合作予以反制，臺灣可利用自身在國際通訊與航運中的重要地位，向國際組織如國際海事組織（IMO）或國際電信聯盟（ITU）揭露中共的惡意行徑，促成國際譴責與壓力。

同時，應深化與美國、日本及歐盟等民主盟友的合作，共同建立區域性海洋監控系統，針對權宜輪等可疑船隻進行更嚴密的追蹤與監控；此外，臺灣可與國際電信公司合作，提升海纜的防護與修復能力，確保關鍵基礎設施的穩定性。透過聯合國際社會的力量，可有效壓制中共此類侵擾行為。

構建多層次防禦機制捍衛國家安全

最終，面對中共灰色地帶行動，臺灣必須構建多層次的防禦機制；除了政策與技術面的應對，亦需提升全民國防意識，讓民眾理解中共灰色地帶行為的威脅及其長遠影響。

此外，政府應持續推動國防自主與科技創新，將偵測與反制灰色地帶行動的技術融入國防建設；同時，應強化法治與國際合作，讓中共的行為透明化並付出代價，唯有建立完善的內外防禦體系，才能有效應對中共的灰色地帶行動，確保臺灣的國家安全與區域穩定。

臺灣可與國際電信公司合作，提升海纜的防護與修復能力，確保關鍵基礎設施的穩定性。示意圖。（法新社檔案照）

結語

中國權宜輪破壞臺灣海底電纜的行徑，揭露了中共灰色地帶行動的本質與威脅；臺灣需藉此事件反思並加強國安防禦，同時結合國際力量共同抵制中共侵擾，唯有透過法規強化、技術提升與國際合作，才能在日益複雜的國際局勢中守護臺灣安全，維護民主價值，並為區域和平與穩定作出貢獻。

（作者為研究生）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法