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社論》藍白正製造憲政灰色地帶衝突

2024/12/27 05:30

在立法院國民黨團與民眾黨團主導下，上週無視場外逾萬名公民抗議，粗暴通過「財政收支劃分法」、「憲法訴訟法」、「選舉罷免法」三項修正案，社會強烈抨擊，賴政府將尋求救濟措施。其中，根據新版財劃法，未來中央須釋出三七五三億元給地方。國安會與國防部提出警示，國防預算將減少廿八％、約八百億元，會嚴重衝擊建軍備戰能力，且向國際傳遞台灣弱化自我防衛的錯誤訊息。面對中共軍事擾台升高，軍事層面灰色地帶衝突擴大，藍白在國會掀起的毀憲亂政風暴，猶如進行憲政層面的灰色地帶衝突，手法類同，均使我們民主體制與國家安全亮起紅燈。

藍白前一會期通過國會擴權法案，被憲法法庭裁定主要條文違憲後，在野方面未停止錯誤腳步，反而頻頻推動有違憲之虞的法案，例如修正「原住民族委員會組織法」，強行規定原民會主委由山地原住民與平地原住民輪流擔任，直接剝奪行政機關人事權。這次通過三大爭議法案更明顯，在野藉此測試憲法底線，背離忠誠反對黨的憲政義務。修改選罷法加嚴罷免措施，使在野立委高枕無憂，牢握國會多數。憲訴法的修法，並全數否決賴總統提名的七位大法官人選，造成憲法法庭被癱瘓。破壞三權分立奪權，修改財劃法來奪錢。這三法案一旦實施，藍白將能集中權與錢，形成一道權力金鐘罩。

為擋下這股民主逆流，包括法界也都期待最後的憲政守護者憲法法庭，可以更有主動作為，就目前繫屬的一百廿件人民聲請案件「程序先行」，於憲訴程序法規作出解釋。否則，未來在野再通過有爭議甚至違憲之虞的議案，其他憲政機關恐再難置喙並制衡。我們擔心，藍白之前陸續提出荒唐法案，且集中在國安領域。憲法法庭一旦無法運作，相關法案都很有可能「噩夢成真」。例如立院上會期，在野提案擴大實施不在籍投票，還主張擴及中國等海外地區。中共控制之嚴密，秘密投票根本難以落實，選舉公平性也備受質疑。另外，在野立委提案，要讓中配取得台灣身分證年限更縮短，與外配一致。然而，中配若任民代等公職，在野卻又雙標，反對比照外配，必須放棄原國籍。這類身分與認同等憲政爭議問題，恐很快浮上檯面。若通過修法，甚至全面放寬對中政策的國安管制，我們的民主韌性與防衛能量恐面臨崩解。

國安部門這兩天針對財劃法的修法提出警告，中國對台騷擾嚴重，第一島鏈國家正加強國防面對新情勢，韓國今年預算增加四．五％、日本提高十六％，但受威脅最嚴重的台灣，卻因惡法施行而不增反減。「這件事情的結果很嚴重」。官員說法絕非危言聳聽。尤其美國川普政府將上台，包括對美軍售與台美防衛議題將成雙邊關係的主軸，在野反其道而行，不啻直接破壞我們與最重要的民主盟友關係。事實上，立法院現正進行明年度總預算審查，外界即注意，藍白鎖定國造潛艦後續艦預算，明年度雖僅編列近二十億元，但在野立委仍阻擋，目前雖以六比五的票數，暫時通過委員會初審，但還留待院會朝野協商，未來仍存變數。先前有藍委被質疑在潛艦國造籌獲過程「一直在搞」，這次審查時，藍委又稱「等有作戰需求時再編列」。荒唐之語，令人匪夷所思。國防部長顧立雄憂心若未通過，後續潛艦生產將延宕兩年。嚇阻共軍在周邊海域侵擾的水下利器，無法儘速成軍，於誰有利，不言自明。

民眾黨主席柯文哲因京華城與政治獻金等案，昨遭檢方求處重刑，所謂政治清廉的人設，徹底破產。立院原具關鍵少數的八席白委，在重大議案中，卻多與國民黨團投票一致，遭譏是附隨小藍。白營政客現又稱柯案是國家機器追殺，訴諸司法迫害，此舉被外界認為是汲取柯的剩餘價值，鞏固基本盤。打擊司法公信，攫獲政治私利，與藍白掀起的國會之亂，都是挑戰我們的民主底線，製造憲政層面的灰色地帶衝突。中共對台不斷升高的灰色地帶侵擾，以溫水煮青蛙方式，終極目的在吞併我們主權。藍白接連推進的毀憲亂政之舉，加大憲政灰色地帶衝突，激化政治鬥爭，民主體制面臨崩壞危機，情勢甚至趨向惡化，已然外溢至我們應處外部關係的能量。步步進逼測試的手法類同，裡應外合之勢，台灣民主正遭逢嚴峻考驗，沉默多數必須發聲，人民力量必須奮起，才能遏阻這股政治逆流。

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