黑暗流浪者》賴政府準備開始讓藍白體驗到行政權的威力

藍白應該開始驚恐的發現，現在賴政府最可怕的做法，不是不副署、提覆議或提釋憲，而是依法行政。只要賴政府繼續依法行政，並且講清楚福利被中止、補助被暫停、業務被精簡、人員被裁撤，全都是因為預算被藍白立委刪凍的關係，民怨就會因為生活陷入不便而沸騰。

◎ 黑暗流浪者

行政權是必須靠立法跟司法權分立才能有效制衡的權力，能夠做的事遠比立法權多，能夠反制立法權的方式也很多。而賴政府所選擇的，是完全遵守憲政體制，讓藍白去做壞人的方法。

賴政府使用的方法大致如下：

1.哀兵姿態

民進黨立委在立法院內被藍白立委打到傷兵累累，所有的爭議法案，幾乎一個都沒有成功擋下。（資料照）

無論是賴總統、卓院長還是民進黨立法院黨團，過去一整年可以說是處處挨打。不只是民進黨立委在立法院內被藍白立委打到傷兵累累，所有的爭議法案，民進黨幾乎一個都沒有成功擋下，無論是行政院或總統府，乍看之下也都拿不出什麼有效對策來抵擋藍白的暴走，民進黨握有行政權，卻顯得非常被動，任藍白予取予求，使得支持者們陷入極大的焦慮。即使多次上街頭抗議，甚至醞釀要發起全台大罷免，還是無法阻止藍白立委。

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然而如今看來，民進黨的策略已經逐漸清晰，也開始發揮效果了。民進黨挨了一整年的揍，讓藍白不斷得寸進尺，行徑越來越誇張，連憲訴法、選罷法、財劃法這種惡法都敢強行通過，甚至連總預算案都敢亂刪。但在藍白這麼做的同時，也把越來越多人推向他們的對立面。他們的民調數字直線下降，越來越多人受不了他們如此毀憲亂政的賣台行徑。

如今只要還有理智的人都紛紛開始認為，藍白立委已經徹底失控，除了大罷免之外，再也沒有其他方法能夠阻止他們了。於是僅僅在一個月前還被認為幾乎不可能的全台大罷免，開始交匯成一股勢不可擋的洪流了。

藍白荒唐提案濫砍預算，總預算完成三讀後，藍委還持標語、高呼「專業審查、嚴格把關」口號。（記者廖振輝攝）

而民進黨保持一整年的哀兵姿態，也讓他們在輿論上站在非常有利的位置，畢竟已經有越來越多社會大眾看清楚到底誰才是壞人了。民進黨堅持「表決會輸，但是論述要贏」的方針，逐漸產生作用了。

2.以拖待變

憲法增修條文第3條規定，法案經三讀通過後，行政院必須在送達後10日內移請立法院覆議，如果立法院決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。憲法第72又規定，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之，其實過程相當長，有不少時間可以採取應變措施。

賴政府將法定期間作最大程度的運用，行政院於收到後第10天再提覆議，總統於收到後第10天再公布法律，盡可能以合法的方式拖延法案生效的日子，替自己爭取最多時間。期間內各界勢必會熱烈討論，輿論就逐漸發酵，當越來越多人了解情況，意識到不對勁之處，對賴政府就越有利。

3.依法行政

行政院長卓榮泰四度親上火線說明，不過，官方直播畫面上，也在原先手語畫面直播處寫上「本院新傳處費用遭在野黨全部刪除，無法聘用手語老師」。（圖取自行政院直播）

這可以說是對藍白傷害最大的方法了，藍白大筆亂揮刪凍預算時，大概只想著怎麼讓賴政府無法做事，沒有考慮到萬一賴政府真的照著執行時會產生什麼樣的後果，而這正是賴政府即將要做的事。賴清德發文溫情喊話，請在野黨恢復理智，一起攜手讓台灣往前進，同時要求中央各機關開始盤點預算被刪凍後造成的影響，為依法行政做好準備。

第一招就是行政院記者會上原本手語老師欄位的備註，為了幫自己洗地，藍白可說是無所不用其極的睜眼說瞎話，什麼違反常識的風向都用上了。然而效果應該相當有限，畢竟只要是有社會經驗的人都看得懂行政院的說法，即使是最鐵藍的軍公教，也不可能不知道業務費跟人事費不能互相流用，他們不可能賠上一輩子的專業，跟著藍白一起鬼扯。

總統賴清德發文喊話，請在野黨恢復理智，一起攜手讓台灣往前進，同時要求中央各機關開始盤點預算被刪凍後造成的影響。（圖取自賴清德臉書）

手語老師備註只是開胃菜而已，行政院的下一步棋，就是凍結對地方政府的補助50%。這一招顯然效果極佳，台中市、台北市、新北市等地方政府紛紛跳起來發聲明請求行政院高抬貴手，然而行政院當然只是兩手一攤表示沒轍，畢竟亂刪凍總預算的是在立法院中的藍白立委，行政院只是按照立法院三讀通過的預算執行而已。既然中央的預算被刪光了，對地方政府的補助當然也只能暫時喊停了。反正只是凍結又不是刪減，你地方政府總不能說沒有中央政府的補助就無法做事了吧？

那些有心角逐大位的藍白地方諸侯們現在肯定陷入兩難之中，如果繼續支持立法院中的黨內同志，那行政院的補助大概就下不來了，自己不但沒錢鞏固地方勢力，很多地方建設也將停擺，沒政績做為將來參選總統的支撐。但如果不支持立法院的決議，又可能會落了個地方諸侯擁兵自重，不跟中央統一行動的口實，確實令人煩惱。

藍白應該開始驚恐的發現，現在賴政府最可怕的做法，不是不副署、提覆議或提釋憲，而是依法行政。只要賴政府繼續依法行政，並且講清楚福利被中止、補助被暫停、業務被精簡、人員被裁撤，全都是因為預算被藍白立委刪凍的關係，民怨就會因為生活陷入不便而沸騰。而且這個鍋，藍白立委是甩不掉的，畢竟亂刪凍預算的就是他們，總不可能是民進黨政府叫他們刪、民進黨立委沒有盡力阻擋吧？

現在這種影響還不明朗，等到過年之後應該就會開始明顯感受到了，藍白立委刪減了對台電的補助1000億元，台經院院長張建一今天說「電價漲定了」，連帶影響到油價跟水價，再來肯定就是物價。到時候賴政府只要站穩依法行政的立場，並且向人民說因為預算被藍白立委刪了，所以不得不漲電價，除了最鐵桿的深藍白之外，正常人都知道誰該負責。

如今只要還有理智的人都紛紛開始認為，藍白立委已經徹底失控，除了大罷免之外，再也沒有其他方法能夠阻止他們了。（資料照）

屆時大罷免的勢，將會如同潮水一般不可擋，而藍白將會為自己過去一年來的行為承擔最沉重的後果。

行文至此，我們實在不能不佩服老柯的深謀遠慮，很多人都批評他是立院喬王、是瘋子、是失意老頭子、是挟總召以抗總統，覺得他老了，對局勢判斷不清，應該從一線退下了。

但也正是老柯，始終堅持民進黨只做對的事的策略，只有民眾黨起義來歸，沒有民進黨委曲求全。認為民進黨即使表決會輸，論述也要贏，藍白的贏是一時的，贏亦輸，民進黨的輸也是一時的，輸亦贏。如今老柯的話，已經一一應驗，民進黨正在扭轉挨打一年的不利態勢，開始反守為攻，而且完全合憲、依法行政、名正言順。我們真該慶幸，這屆民進黨立法院黨團之中有老柯。

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

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