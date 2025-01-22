曹興誠八不居士》「反共護台志工聯盟」︰台灣是台灣人的台灣

今天很多台灣人，因為長期受到國民黨的欺騙恐嚇，變得非常畏懼中共；這是毫無必要的。其實中共非常畏懼美國；美國警告中共不可以對台灣動武，中共就乖乖不敢動；過去75年都是如此。現在川普就任，閣員都是挺台的鷹派，對中共殺氣騰騰，中共當然更不敢武力犯台。 所以我們要呼籲所有台灣的公民，不分藍綠，勇敢地站出來連署、投票、罷免叛國賣台亂政的紫色立委們。

◎曹興誠

近日藍白62席立委在國會毁憲亂政，狂刪預算，癱瘓政府，引起了全民的擔憂和憤怒。台灣各地的民眾都紛紛站了出來，要求罷免這些國會裡的紅衛兵和憲政的破壞者。

「反共護台志工聯盟」成立記者會，曹興誠痛批國民黨立委在立法院毀憲亂政。（記者劉信德攝）

其實今天我們看到的國會亂象，在中共眼裡，一點都不亂。這是他們精心策劃，按步就班，利用國民黨弱化台灣的統戰成果。

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♦️國民黨幫中共從內部顛覆台灣♦️

2021年十月，美國前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）就曾經公開指出，美國不會坐視中國武力犯台。她認為，中國不會派遣正規部隊攻台；中國的做法是透過遙控「親中勢力」，從內部顛覆台灣政權。

2021年12月19日，法國M6電視台，以1小時的台灣專題，報導中國對台灣民主的威脅。他們分析，台灣現有的親中勢力是「北京的特洛伊木馬」。主持人用旁白介紹說：

「親中共的國民黨，不是威脅民主的唯一政黨，還有中華統一促進黨。透過跟拍他們的辦公室，我們才了解中共的臂膀如何入侵台灣，及對台灣民主有多麼危險。」

萊斯的看法發表以後，國民黨還遮遮掩掩，不肯承認自己是親中政黨；但去年四月27日，國民黨黨鞭傅崐萁公開率領國民黨16名主要立委，集體前去北京參拜中共政協主席王滬寧，已經完全不避諱自己就是親中政黨。

立法院國民黨團總召傅崐萁（右三）等17位藍委去年在中國北京人民大會堂西大廳與中國全國政協主席王滬寧（右二）、國台辦主任宋濤會面。 （取自新華網）

國民黨親共賣台，在國際上已經是普遍認知，但在台灣，許多人還在盲目的支持國民黨，因為這些人一直都遭到國民黨的誤導和欺騙。

♦️國民黨如何欺騙台灣人呢？♦️

首先讓我們談談九二共識。

2018年以前，中共在他們的「反分裂國家法」裡面說，台灣和大陸同屬一個中國，中國的領土不可分割。這段話對「中國」沒有明確的定義，所以馬英九和蘇起就乘機捏造了一個所謂「九二共識」，騙大家說，這個中國 ，兩岸可以各自表述，台灣可以說這個中國是中華民國。

但是2018年，中共修改了憲法，刪除了中國、大陸這兩個名詞，而明白地說：「台灣是中華人民共和國不可分割的領土」。就這樣在其國內法律上沒收了台灣人的領土，並消滅了中華民國的存在。

♦️認同中共的九二共識，就是背叛中華民國♦️

修改憲法以後，習近平接著在2019年年初說，九二共識就是「海峽兩岸同屬一個中國」的共識，這裡的一個中國，指的當然是中華人民共和國。所以2018年以後，認同中共的九二共識，就是認同中華民國已經滅亡，認同中華人民共和國擁有台灣這塊土地的主權。換句話說，認同中共的九二共識，就是背叛中華民國。

中共進一步要求，台灣人要與大陸交流，必須遵守九二共識，也就是說，他們只跟背叛了中華民國的台灣人交流。

民進黨對於反共、抗共，雖然消極，但還不至於接受這個背叛國家的九二共識，所以中共就斷絕和民進黨的交流。這時候國民黨趁機大喊，說兩岸要交流才有和平，於是他們不但完全接受了這個背叛台灣的九二共識，還得意洋洋的欺騙台灣人說，必須要支持國民黨，兩岸才有交流，才有和平。

但國民黨和中共交流，真的會帶來兩岸和平嗎？

♦️國民黨不可能帶來兩岸和平♦️

蔣萬安曾說，中共機艦不停止擾台，他就不辦雙城論壇，結果仍照辦雙城論壇（記者王藝菘攝）

蔣萬安曾經說，如果中共機艦不停止擾台，他就不辦雙城論壇，結果中共機艦擾台從未停止，蔣萬安卻食言而無恥地舉辦了雙城論壇。這顯示中共已經把國民黨當成了要飯的亡國奴，完全不假辭色，不給面子。國民黨說他們和中共交流會帶來兩岸和平，根本是自我膨漲，自欺欺人。

我們知道，任何交流，都應該以彼此尊重為前提。如果中共不尊重我們的生存權利，而決定消滅我們，那就不應該去交流，就應該遵守過去兩蔣的三不政策，和中共不接觸、不談判、不妥協。

♦️沒有平等尊嚴的交流，只會製造安全破口♦️

譬如新冠病毒，它和我們的免疫系統是敵對的。你接觸它，它就侵入你的肺，要你的命；所以我們要隔離，要防疫。新冠疫情期間，如果有人鼓勵大家不帶口罩、不洗手、不防疫，故意去接觸病毒，那就是要製造防疫的破口，給社會帶來災難。國民黨和中共的交流，也在給台灣帶來災難。

♦️反對台獨就是否定台灣的主權，是通敵賣國♦️

國民黨另一個惡劣的行為，就是反對台獨。

中共在其國內外不斷宣傳，說台灣是中華人民共和國的領土。對這樣的胡說，每個台灣人都應該站出來予以駁斥，並向世界說明，那是謊言，是偽造文書，是對我們主權的侵犯。

面對中共對台灣國土的染指，國民黨不僅從來沒有作出任何駁斥，還宣傳「台獨會引起兩岸戰爭」，幫助中共來恐嚇台灣人。多年來，國民黨成功誤導了許多台灣的年輕人，把投降叛國當成和平，把保家衛國當成對中共的挑釁，把兩岸可能發生戰爭的責任，由中共甩鍋給所謂「台獨」。國民黨不責怪病毒，卻責怪免疫力，是他們叛國賣台的又一個鐵証。

♦️玩弄「憲法一中」，為匪張目♦️

國民黨另外一個鬼計，就是玩弄所謂的憲法一中。中華民國憲法講的一個中國原則，是只承認中華民國，而要去消滅中共這個非法政權。國民黨像翁曉玲這樣的人，竟然把我們憲法講的「一中」，直接代換成「中華人民共和國」，並且在立法院公開說「中華人民共和國收復台灣，有什麼不對」？這樣大喇喇地公然鼓吹叛國，還自認爲符合一中憲法，完全不把台灣人的感受放在眼裡，可以說狂妄至極。

藍白立委瘋狂地毀憲亂政，固然讓大眾氣憤，卻也讓大眾開始覺醒。今天許許多多的台灣人都已經站岀來，要發揮公民的力量，挽救陷入危險的台灣。

「反共護台志工聯盟」成立記者會。（取自貼文）

♦️成立反共護台志工聯盟♦️

我們今天宣布，全國性的反共護台志工聯盟已經成立，第一項工作就是罷免毀憲亂政的立法委員。

我們的聯盟是由不分藍綠、不分黨派的志工成立的。我們認爲，台灣的藍綠對立，是中共和國民黨長年統戰挑撥造成的。藍綠彼此不是敵人，中共才是我們共同的敵人。

「反共護台志工聯盟」是由不分藍綠、不分黨派的志工成立的。（取自貼文）

♦️重新定義藍綠，不受統戰挑撥♦️

我們定義的藍色，主要特點是反共。今天台灣人不反共，就要失去自己的國家，就要淪爲中共集權統治下的奴隸。所以我們人人都應該反共，人人都應該是藍色。

我們定義的綠色，是尊重人權，支持聯合國人權憲章主張的「主權在民」。我們認為兩岸關係，是「國與國互不隸屬」，我們主張「台灣是台灣人的台灣」。

台灣每個人都應該尊重聯合國人權憲章，所以人人都應該是綠的。

因此我們主張，台灣每個人不僅要不分藍綠，而且都應該既藍又綠。

說自己是藍的卻不反共，而去親共，那就是藍色染上了紅色，變成了邪悪的暗紫色。

今天在立法院毀憲亂政的那些國民黨立委，他們不反共卻投共，所以他們不配稱為藍色，而是紫色立委。他們不僅背叛了中華民國，還甘願充當中共侵略台灣的先鋒隊，砸爛台灣的紅衛兵。

♦️藍綠聯手，驅逐紫色♦️

所以今天我們大聯盟第一件要做的事情，就是藍、綠聯手，驅逐紫色！

我們今天推動罷免，不是要幫民進黨奪回國會的多數，因爲那是民進黨的事。我們希望拔除掉叛國賣台的國民黨立委以後，能夠把國會交給又藍又綠、真正反共愛台、無懼中共打壓的勇士。

♦️不必畏懼中共，中共內部困難重重♦️

今天很多台灣人，因為長期受到國民黨的欺騙恐嚇，變得非常畏懼中共；這是毫無必要的。其實中共非常畏懼美國；美國警告中共不可以對台灣動武，中共就乖乖不敢動；過去75年都是如此。現在川普就任，閣員都是挺台的鷹派，對中共殺氣騰騰，中共當然更不敢武力犯台。

此外，中共正陷入債台高築，經濟停滯、失業飆升的通縮困境，未來他們的內部會快速掉進動蕩鬥爭的漩渦，也不可能有氣力攻打台灣。

所以我們要呼籲所有台灣的公民，不分藍綠，勇敢地站出來連署、投票、罷免叛國賣台亂政的紫色立委們。

今天保衛國家、維護我們的民主自由，只需要連署和投票；如果我們失去了國家，未來要爭回民主自由，就要付出無盡的血和淚。

♦️台灣是台灣人的台灣，叛國賣台的請滾蛋♦️

請大家告訴大家：

自己的國家，自己救！

人人站出來，大家都安全！

台灣是台灣人的台灣，叛國賣台的，請滾蛋！

台灣不是中共國的領土。認同中共國是祖國的，請你們滾回中共國！不要在台灣寄生，享受自由和健保，又要忘恩負義，吃裡爬外。



（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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