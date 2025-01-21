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黑暗流浪者》這不是監督，是癱瘓中央財政 形同實質政變

總預算案三讀了，我們來看藍白到底刪凍了多少，以下只是整體數字的部分，至於到底刪了哪些細項，我之後會蒐集資料並整理成文。
黑暗流浪者

黑暗流浪者

2025/01/21 17:00

◎ 黑暗流浪者

總預算案三讀了，我們來看藍白到底刪凍了多少，以下只是整體數字的部分，至於到底刪了哪些細項，我之後會蒐集資料並整理成文。

立法院院會今三讀通過「114年度中央政府總預算案」，共計刪除約2075億元，創下歷年新高。（圖取自貼文）立法院院會今三讀通過「114年度中央政府總預算案」，共計刪除約2075億元，創下歷年新高。（圖取自貼文）

中央政府總預算約3兆1325億元，但其中有大約一半即1兆5643億元是人事費與法律義務支出，另外還有2501億元對地方政府的一般性補助款，以及2911億元地方計畫性補助款，這些都是不能刪的，剩下的錢大約有1兆270億元。

這1兆270億元中，藍白提案刪除2075億元，凍結2600億元，刪凍比例佔政府可用預算的36% ，如此中央實際上可動用的預算就只剩下5595億元。

中央政府總預算約3兆1325億元，但其中有大約一半即1兆5643億元是人事費與法律義務支出，另外還有2501億元對地方政府的一般性補助款，以及2911億元地方計畫性補助款，這些都是不能刪的，剩下的錢大約有1兆270億元。（圖取自貼文）中央政府總預算約3兆1325億元，但其中有大約一半即1兆5643億元是人事費與法律義務支出，另外還有2501億元對地方政府的一般性補助款，以及2911億元地方計畫性補助款，這些都是不能刪的，剩下的錢大約有1兆270億元。（圖取自貼文）

過去從來沒有過這麼高的刪凍比例，我還沒開始檢視細項，就已經這麼誇張了而且我還沒算上財劃法通過後每年從中央挖走的3700億呢如果連財劃法分走的錢都計算進去，中央實際能運用的錢，就會只剩下不到1900億元

這根本不叫監督，這叫癱瘓中央政府的財政，形同實質政變。

各位試想，如果你的月薪中有大約三分之二是固定支出，剩下的三分之一才是你實際上可以自由支配的錢，現在直接把你自由支配的金額減少三分之一，你會不會覺得痛？這就是藍白所謂的「只刪凍總預算比例的10%」的真相，一點都不難理解，不用再自欺欺人了！

（作者為時事評論者）


本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

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