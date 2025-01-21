自由開講》焚化真的是南投垃圾的最佳解方嗎？

◎ 蕭宏榮／淡江大學水資源及環境工程所兼任助理教授

胡文琦／台灣環保文教基金會副秘書長

就事論事，錯誤的政策可能比不做還要更影響深遠，不可不慎。進言之，不論是中央或是地方政府等機關，都不應為了追求「業績」而無視後續可能的蝴蝶效應。南投縣作為台灣本島之內「唯一」仍未設置自建焚化爐的縣市，垃圾處理雖須仰人鼻息看人臉色，但卻也意外、無形地保存了好山好水的「地理人文條件」，畢竟縣內周遭被高山環繞，空氣擴散交換條件相對不佳，極易累積相關空氣污染物質，也為未來焚化爐的設置帶來更多的環保挑戰。

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南投縣是台灣本島內唯一仍未設置自建焚化爐的縣市，縣府有意在「茶鄉」名間鄉興建焚化廠，地方憂心恐嚴重衝擊茶產業。（記者張協昇攝）

根據南投縣政府的統計，該縣每日約產生250至260噸的民生垃圾，與12萬噸的事業廢棄物，目前全仰賴外縣市政府代燒。每日約莫能去化120至150噸，導致未能及時處理的垃圾囤積於縣境內。然而，過去縣府原先規劃是以每日處理垃圾目標量350噸的綠能永續中心再生燃料「製造廠」為目標，唯據悉，近期最新提出興建焚化爐的政策計畫，處理容量大增至500噸至700噸之間。

但問題就正在於，同樣的執政團隊、相同的環保局長，這些建置規模已遠遠超過縣內每日所產生的垃圾產生量，顯然存在著「過度設計的疑慮」。而興建如此大規模容量的設施，縣府是否考慮到未來垃圾量的穩定性與實際需求？

此外，焚化爐運作後產生的底渣與飛灰問題更不可忽視。因為，每噸垃圾焚化之後，會產生約15%的底渣與3%的焚化飛灰，其中，焚化飛灰與煤灰不同因含有重金屬與戴奧辛，被歸類為有害事業廢棄物。若以每日處理700噸垃圾量估算，每日將產生21噸有毒飛灰，而這些飛灰有錢也沒地方去。更重要的是，焚化爐一旦落成，將至少營運20年，而縣長的任期最長僅有8年，這樣的決策因涉及長期的經濟與環境保護責任，理應更進一步的審慎評估。

南投縣政府1月13日在名間鄉舉辦興建焚化廠說明會，反焚化爐的民眾與警方爆發拉扯衝突，場面一度混亂。（記者張協昇攝）

焚化爐的建設不僅僅是解決垃圾問題，亦應同時考慮縣民身體健康、整體資源循環與永續發展的目標。鑑於國內外已有許多成功案例顯示，透過有效的源頭減量與回收與分類，可以大幅降低垃圾量。例如，彰化縣實施破袋查驗政策之後，廢棄物量成功減少約兩成，若南投縣政府能效仿此類減量措施，將每日垃圾量降至50噸以下，是否還需要如此大規模的焚化爐設施？

總結而言，南投縣焚化爐的興建是一項涉及多重面向的重大公共工程，應從實際供需需求、空氣品質的影響、經濟負擔以及長期永續發展的角度進行更全面的思考，並結合生命週期（LCA）評估，確保焚化爐的設計與規模符合縣內的需求，避免因過度設計而造成不可挽回的後果，這樣才是對未來世代的責任與承諾。



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