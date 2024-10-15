自由廣場》在好山好水建焚化廠的南投縣府

◎ 南投生活願景工作室

本工作室投書「南投糧倉不該淪為焚化廠」見報後，「名間反焚化廠自救會」於雙十晚間新民外埔段地區召開座談會，邀集在地居民、專家學者、環境團體、鄉長及民代，說明焚化廠選址嚴重行政違失、興建後不可回復的健康及環境危害，並獲得全場居民響應連署反對興建，鄉內連署人數持續增加。但南投縣環保局非但無視反對意見，竟還向媒體表示「會以最嚴格標準興建」、「限縮處理工業廢棄物」。上列話術存在若干違法爭議及程序錯誤。

第一，工作室重申「選址糧倉興建焚化廠」自始欠缺民意支持及正當性。除了違背民主原則，決策前也沒有評估南投盆地毒廢沉降、並無足以帶出廢氣的風向風速條件；無視興建地點是彰化八堡圳十八鄉鎮取水水源地；忽略居民及林業署於當地監測到台灣猛禽、原生種野兔、石虎的生物多樣性證據；此聚落尚有千餘人口，絕非無人居住之地、也不是全縣垃圾製造大戶，更是濁水米重要產區、全台最大生薑產地、八卦山鳳梨產業水源地、外銷日本的火龍果、純喫茶等知名手搖飲茶葉原料產區。新民外埔段不只是南投糧倉，更是南投外銷世界、內供全台重量級經濟作物的乾淨水源命脈。

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第二，管理標準空泛且無法規依據。環保局稱「焚化廠將以最嚴格標準興建運作」，試問有多嚴格？是先期程序辦理跨部會、跨領域專家及公民參與會商重新評估選址？還是依《行政程序法》第一六三、一六四條提出具體行政計畫，就事業目的、方法、步驟、措施、設計等內容，主動公開、聽證才選址裁決？上述內容若均闕漏，嚴格之說何以服眾？輕率決策所招到的業者能有多自制？縣府及業者若未達到嚴格標準，業者會受到什麼處罰？縣府能負責到什麼程度？

第三，汙染風險評估資料付之闕如。環保局十月十一日受訪承諾將於下週（即十月十四日至十八日）公告「風向風速污染物擴散範圍」數據。該評估數據本應是「選址前」的政策效益分析，並載明於「行政計畫」的內容，怎會現在才補做？且氣象局歷年的區域資料就可在選址前調閱分析，試問環保局觀察之數據「期間範圍」為何？只做空汙評估，不用做水污染評估嗎？水空氣污染物的種類為何？毒性如何？釋放途徑與釋放量鑑定如何？這些慎重的評估作業，怎麼可能不到一週就完成？反之若能一週內公開評估結果，為何不在選址前就認真用心做政策研析？

南投世界茶業博覽會才剛結束，是推廣南投農產品的展售平台，其中不乏新民外埔段產區的農作物，呼籲環保局知錯能改，錯誤決策既已違反「農特地禁止轉作事業」的上位法規在先，決策過程的事業計畫及政策評估又東欠西缺，處處違反行政程序法原則導致瑕疵重大、損害範圍過廣，現在才開始補做政策研究雖然為時已晚，至少是修正決策、評估另選他址的機會，切勿一意孤行，否則人民追究政治及法律責任事小，影響南投縣好山好水不再、優良農業條件崩潰、彰雲投三地居民健康生存問題，才是禍延子孫的大事。

（作者是「南投生活願景工作室」）

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