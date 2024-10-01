自由廣場》南投糧倉不該淪為焚化廠

◎ 南投生活願景工作室

九月中旬，南投縣政府無預警對數家網媒放出「選址名間新民外埔段興建焚化廠」的訊息，隨即九月廿日由縣府環保局向南投縣議會簡報，在六個選項中選定新民村的理由為：國有土地、交通便利、環境低敏感。但「焚化廠選址」屬於專業的政策評估，縣府「先射箭後畫靶」、對當地利害關係人「先斬後奏」，不僅選址理由難以自圓其說，決策不合理、欠缺正當性，更嚴重違反行政法原則。

第一，選址不合理。新民位在俗稱「湳仔」的名間鄉南端，當地人稱新民為「溪底」，兩者均有「地勢低窪」之意，聚水而成「名間糧倉」，是整片南投平原最後一塊未被工業區汙染的土地。濁水溪流經此處，供應下游彰化縣二水鄉農業灌溉，豐富的伏流水資源更在雲林縣林內鄉匯集，提供南彰化地區及北雲林民生飲用水。本工作室於村內進行口頭訪問得知，連住在此的國中生都清楚，再怎麼選也不應該選擇無汙染、高品質農糧產地的新民村興建焚化廠。尤其此地西臨八卦台地、東倚萬丹山，焚化廠產生的廢氣將隨夏季南風而吹向南投市、草屯鎮，冬天則藉北風撲往竹山、林內，夜間空汙則沉降整個南投平原，兩山環抱的秀麗山水構成圈住汙染物、無法排出的牢籠，縣府決策怎會如此荒唐？

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第二，欠缺正當性。本工作室透過地方訪調，發現有地主準備拋售土地，以免因焚化廠影響地價；並得知縣府在媒體報導「之前」，先「打點」過部分地主及村民，使其得知縣府預定興建場址的具體範圍，但實際上生活品質、安全健康直接受衝擊的當地村民，仍有許多人不清楚「到底要蓋在哪個位置」，也不清楚縣府宣稱的「無毒無臭焚化廠」究竟要如何做到？可見「選址新民」是縣府一意孤行，不只未事先向利害關係人說明清楚決策理由，更刻意挑選特定對象提供不對等資訊，決策毫無正當性可言。

第三，縣府選址理由難以自圓其說。此地產權複雜，並非縣府所稱均屬國有土地；雖鄰近國道，但產業道路狹小，當前已有砂石車堵塞交通問題，屆時再增加垃圾車進出，居民及農民出入安全風險增高，出事誰負責？即使進行道路拓寬，此處緊臨濁水溪高灘地，屬於過去文獻有案在錄的河床地，汛季水淹廠區堆置垃圾，或起出的爐渣廢棄物流入濁水溪汙染農用水，往後焉有名間農會驕傲的濁水米？毒水滲入地下伏流層，供作彰化雲林縣民生活飲用水，又置彰雲兩縣人民健康生命安全於何地？

綜上所述，縣府選址新民興建焚化廠違反「公開原則」，並未充分說明「選址理由」；縣府通知開發資訊則有差別對待，違反《行政程序法》第九條「對當事人有利不利情形一律注意」之平等原則。南投縣政府欲選擇名間糧倉新民外埔段優良農作區設立焚化廠，製造更多污染，手段侵害規模殃及彰雲兩縣，弊大於利，全然違反《行政程序法》第七條比例原則，將是嚴重的行政違法濫權。縣府唯有懸崖勒馬，謙卑尋求專業評估，如何源頭管理垃圾減量，積極尋求外運處理，才是正道。

（作者是南投地方公民團體）

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