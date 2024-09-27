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自由開講》別讓「班班喝鮮乳」的德政變災難

2024/09/27 10:30

◎吳政鴻

農業部與教育部日前合作推出「班班喝鮮乳」政策，嘉惠全國2,600多所國小，133.5萬名學童，每週將可免費喝2次國產鮮乳或保久乳。

教育部與農業部近日合推「班班有鮮乳」政策，提供全國各國小與附設幼兒園學童國產鮮乳。（中央社）教育部與農業部近日合推「班班有鮮乳」政策，提供全國各國小與附設幼兒園學童國產鮮乳。（中央社）

這美意本預計隨今年9月1日學校開學正式上路，但到目前為止各校學生仍未能喝到鮮乳。以臺北市為例，日前曾進行調查過學校要選擇喝鮮乳或保久乳，約九成學校選擇保久乳，只有一成學校選擇鮮乳。多數學校選擇保久乳的主要原因在於擔心鮮乳保冰與保鮮的問題，當乳品廠商將鮮乳送抵學校後，學校直接面對乳品配送到各班的問題，也因學校沒有冷藏相關設備，所以還得擔心學童能否在保鮮時間內喝下鮮乳。

若學童不慎喝下變質後的鮮乳，所衍生的風險將由學校自行承擔，這也造成學校幾乎都選擇保久乳而不考慮營養價值較高的鮮乳。

一個立意良善的政策真的不需在缺乏完整配套時急於實施。當學校缺乏冷藏相關設備時，為何不考慮先與學校周遭超市、便利商店或量販店合作，如同之前北市推動到超商換國中女性生理用品的模式，讓學童持兌換劵到有冷藏設備的商店換取乳品？近期又聽說因為多數學校選擇保久乳，需求數量太大導致供貨廠商無法及時供應，可能要用鮮乳代替。又，該案規劃針對乳糖不耐症的學童改提供含鈣豆漿，但這部分還未決標，所以含鈣豆漿也無法及時上路。種種問題都是因為政策急於上路，缺乏完整配套而致美意折損，實在可惜。

期待農業部與教育部能多聆聽基層學校的聲音，並尊重學校的選擇，並進一步去理解學校做出選擇的背後原因，這樣才能在推動各項政策時，更加貼近教育現場實際狀況，而不至於讓德政變成災難。

（作者為臺北市國小學生家長會聯合會總會長）

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