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自由開講》美國出聲了！2758決議並未定義台灣地位！

2024/09/27 09:00

◎K姊

1971年10月25日，聯合國大會通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的「中國」代表權，並將中華民國政府從聯合國排除。這項決議確認中華人民共和國是「中國」在聯合國的唯一合法代表，並結束中華民國在聯合國的代表資格。然而，該決議並未提及台灣的政治地位，也未提到台灣應如何被定義或處理。

中國對2758號決議的解讀與利用

中國政府刻意將2758號決議作為外交策略的一部分，聲稱該決議確認台灣是中國的一部分。此解讀並未得到國際普遍認可，尤其在聯合國內部，仍存在不同看法。然而，中國透過外交、經濟和政治壓力，試圖將此說法合理化，藉此影響國際社會對台灣的看法。這種「武器化」的做法不僅在聯合國內造成分歧，也使台灣的國際空間受到壓縮。

美國聯邦眾議院外交委員會舉行「印太區域的強權競爭」聽證會，美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）出席作證。（美聯社）美國聯邦眾議院外交委員會舉行「印太區域的強權競爭」聽證會，美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）出席作證。（美聯社）

美國公開反對中國的武器化策略

9月18日的「印太區域強權競爭」聽證會中，美國首次公開批評中國將2758號決議武器化，打壓台灣的國際地位。美國強調，聯合國必須回歸該決議的正確解釋，該決議僅涉及中國在聯合國的代表權，並未對台灣的地位作出任何裁決。美國呼籲聯合國應停止屈服於中國的壓力，確保台灣有更大的國際參與空間。

結論

聯合國應正確解讀2758號決議，停止屈服中國壓力，明確指出該決議未涉及台灣的政治地位。為了促進區域和平與全球穩定，聯合國應允許台灣在國際社會中發揮應有的作用，確保公平與正義。

（作者從事自由業）

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