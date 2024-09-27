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自由開講》中國共和了，為何還來八國聯軍？！

2024/09/27 11:30

◎陳啟濃

據自由時報導「近年來歐美國家海軍軍艦頻繁以「自由航行」通過台灣海峽，展現國際海域之航行自由。日本《NHK》報導指出，一艘日本海上自衛隊船艦首度通過台灣海峽，以維護其航行自由。

慈禧太后的顢頇誤國，天朝自居，不懂外交，放縱義和團燒殺各國僑民，造成八國聯軍。民國共和成立超過百年了，中國卻還是世界亂源，近年來歐美各國對於中共的專制，也開始採取行動。從歐美日各國派軍艦航行台灣海峽，就可以窺探出國際社會對中共體制可能引發的世界動亂，感到的擔憂。

軍艦航行有幾項意義：強調台灣海峽是公海，同時更確立台灣的國家地位，以及擁有主權的行使；歐美日各國基於國際和平與利益，跟中共宣示台海必須保持安全，暢行無阻下航行，是國際上共同的期待；中國不能片面改變目前台海的現況，各國用武力來嚇阻中共的野心。

圖為日本海上自衛隊護衛艦「漣」號25日由北向南通過台灣海峽。（圖擷取自日本海上自衛隊官網）圖為日本海上自衛隊護衛艦「漣」號25日由北向南通過台灣海峽。（圖擷取自日本海上自衛隊官網）

台灣不僅只有「護國神山」台積電，國際貿易的流通依靠台灣海峽通行的有將近48％，基於這兩項原因台海必須要保持安全，台灣的安定才能確保國際利益，也才能配合歐美日各國自由民主體制的運行。

對中國人來說，是很悲哀的，因為處在21世紀的國際社會，中國竟然再度成為歐美各國聲討警告的對象。因為中共的專制統治，把中國治理成對內沒有人權沒有人性尊嚴的國家，對外成為到處製造對立、竊取技術的海盜國家。

中國革命趕走帝王專制，卻又迎接了共產極權的統治。21世紀的八國聯軍，就是對抗中共的迫害人權、侵害國際秩序，避免中國成為危害世界和平的國家。

（作者為時事評論員）

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