自由開講》「濫殺個小孩多大事」 仇日教育害死日本孩子中國仍不悔改！

◎張天泰

中國深圳日本人學校一名日籍男童近日上學時，遭到一名44歲中國男子襲擊，腹部受到重創，送醫後搶救無效身亡，此事件已引發日本憤怒，而日本外交部長上川陽子、官房長官林芳正皆表示遺憾，並要求中國查明真相，同時，中共正遭受國際譴責。

雖中國中共試圖以兩面手法進行危機處理，一方面網路平台急刪涉仇日言論帳號，另一方面則讓金燦榮反駁中國有仇恨教育之說，但在中國網路仍出現持續狠批日本在二戰時的侵華行為，絲毫不見修正仇日教育路線的跡象。從日童遇害事件後，從中國中共的一連串動作可見，其想刻意淡化民間仇日情緒與官方的關係，不要外界聯想到是官方在背後借誇大軍國主義和炒作核廢水問題煽動的事實，為現在難以收拾，也方便推卸現在中國中共無能處理的政治責任。

請繼續往下閱讀...

然而，至今中國四川省副縣長在日童被殺悲劇發生後竟然嘲諷「殺個小孩多大事」，還放話「我們的紀律就是殺日本人」。消息傳入日本後，「中國地方幹部」一詞立刻衝上推特日本區趨勢榜，大批日本網友怒轟「快跟中國斷交」。

近日中國爆出，疑似中國四川省副縣長黃如一（左）在日童被殺悲劇發生後竟然嘲諷「殺個小孩多大事」，還放話「我們的紀律就是殺日本人」，引發日本一片譁然。（美聯社）

中共對中國境內人民洗腦仇日教育意識形態，以當作方便其統治和推卸其治國無能的慣用手段，筆者曾親身在中國大學擔任大學老師，親身理解中共如何運用仇日教育任意操弄和完全控制中國人民，王老師是筆者在中國大學任教，坐在對面的同事，他是中共黨員，個性保守不敢跟體制衝撞，他很喜歡找我論辯一些台灣民主自由的話題，遇到教育新聞時事，雖然明知道中國的新聞媒體完全被中共控制，但我在中國仍會說出真實想法，例如前幾年中國上海大學女教師被殺雞儆猴一案，因其上課內容被仇日的小粉紅學生舉報，然後網路小粉紅和中國官媒竟然合作串聯，對大學女教師及其家人合理化追殺，目標是達到中共進行仇日意識形態，並結合假愛國主義的洗腦，很明顯這位上海大學女教師，是被殺雞儆猴的受冤者，我當時提到這件事未經公開公正透明的調查，只因小粉紅學生舉報，就給這位上海女教師判罪，對其不公平，另中國官媒結合小粉紅追殺上海女教師這事，因上海女教師是認真上課的老師，她只是用科學和批判的教育精神，提到中國對日本的歷史數據，必須重新調查，根據客觀證據說出實話的女老師，為什麼要受到這樣的壓迫虐待，我特別和王老師當面提問：「不是說中國人不殘害中國人嗎？」那這位上海女教師及其家人也是中國人，王老師一時答不出來實施仇日教育產生害慘中國人的矛盾，當時口頭推託都是媒體在渲染做結的愚蠢推論做結，這也是中國中共在操弄仇日教育意識形態下不敢面對的矛盾。

而對中共在中國操弄仇日教育意識形態的社會現象，我曾當面詢問王老師，王老師回應：「我們對日本有這麼強的敵意，主要是歷史，這是中國民意和愛國情懷的抒發。」，我當面反駁：「難道你沒有察覺到這是中國人民被中共操作的過程，運用仇日教育意識形態，來控制十四億中國人民的思考和行動，不配合中共演出就要被殺雞儆猴家破人亡，如果日本學習德國向歷史道歉，中共這樣操作中國人民能否停止？」，這次王老師依舊回答不出來，於是顧左右而言他，這同樣也是中共不敢面對的矛盾。因事實上，日本自1979年起提供中國「政府開發援助」計畫（ODA），直到2022年3月底才落幕，四十多年來，日本已提供中國3.65兆日圓（約新台幣8000億元）援助，協助興建北京首都機場、上海浦東國際機場、北京地鐵等重要基礎建設，但這四十多年來日本納稅人提供中國的各方面協助，中國中共完全視若無睹，持續訴諸民族主義，持續渲染仇恨，動輒發起反日運動，對照1979年日相大平正芳對中國的善意論調，中國人民應該反思，是否有被察覺到被仇日教育意識形態控制，現在因中共政治格局極度狹小，心理健康出大問題，導致中國成為永遠走不出歷史仇恨的大國。

現今中共極權追求和相信的從來不是什麼真相和理性，而是盲從、殘忍、偏執和狂熱，只知道簡單而極端的假愛國情懷、狹隘民族主義和方便被操弄的仇日教育意識形態，然而，此事已引起日本全面憤怒。中國中共現在避免經濟損失，急封仇其境內日言論，外交部長王毅也趕緊見日本外相上川陽子，避免日本企業撤出中國，但中共必須立即永久終止對中國人民洗腦仇日教育，中共獨裁者習近平無能治理就下台，這才是根本解方，好嗎？

（作者為政治工作者、教育博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法