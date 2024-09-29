吳音寧土地情》「麵線阿媽」

食物是文化，尤其在地小吃，更能體現文化的特色！希望台灣傳統好味道，能夠被傳承，也希望大家能坐下來，吃喝聊天，充滿人情味的小據點，能夠長留存～

◎吳音寧

我跟著年輕人暱稱她「麵線阿媽」！

「麵線阿媽」。攝影王建棟照片提供。（取自貼文）

溪州巷弄內擺攤逾50年 與老主顧互動熱絡

她名叫劉繁，今年九十幾歲了，在溪州鄉市區內的一條巷弄內擺攤，已超過五十年。

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從清晨到中午，她的攤位上常常圍繞著朋友一般的客人。有些老主顧，會到攤位上喝一杯保力達加米酒或維士比，更常有人抓來野生的土虱、鱔魚、鱉等，來給阿媽料理。

阿媽不只會大鍋料理，還會包肉粽、做菜頭粿、炒花生，簡直可以說是身懷絕技。我每每坐在她攤位前，看她起落鍋鏟，都像在看她施展一門獨到的功夫。

她包肉粽，一定要用自製豬油，爆香紅蔥頭，再分別炒蝦米、炒香菇、炒三層肉、混炒米和花生，每個步驟都絕不馬虎，是我吃過最好吃的肉粽！

她炒大麵時一定會放一些胡椒粉，增添香味；她煮魚湯，鮮美甘甜。在她的拿手菜裡，尤其麻油麵線，特別令顧客津津樂道。

多年來我常常到阿媽的攤位吃飯，也帶過不少朋友來吃碗麻油麵線。猶記得我在北農時，阿媽從電視新聞中，看到我被罵，特別叮囑我回溪州時，務必去找她，她煮豬腳麵線給我吃。

這一兩年來，阿媽因為年紀大了，雖然身體仍硬朗，不過漸漸不再擺攤做生意。很高興她兒子阿泉的同學，在溪州開咖啡屋的喬大，學了阿媽的麵線料理，在今年還入選「500碗」之一。

在地小吃 更能體現文化特色與人情味

食物是文化，尤其在地小吃，更能體現文化的特色！希望台灣傳統好味道，能夠被傳承，也希望大家能坐下來，吃喝聊天，充滿人情味的小據點，能夠長留存～

（作者為作家）

本文經授權轉載自吳音寧20240823臉書

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